Concert de Noël au profit du Télévie

Pour la 16e édition du concert de Noël qui sera organisé le samedi 10 décembre prochain par l’harmonie royale d’Étalle et la participation de la chorale du Beynert – Jean Bruyère, de Freylange (Arlon) en l’église d’Étalle à 20 heures En première partie de la soirée, c’est l’harmonie et ses 45 musiciens, placés sous la direction musicale d’Amaury Goffinet, qui proposeront un programme musical reprenant des extraits d’œuvres classiques et de la variété. En seconde partie, la chorale du Beynert proposera un panel de chants triés par François Levaque, le chef de chœur.