Ne trouvant pas de place pour sa voiture, il l’a garée devant l’établissement, deux roues sur le trottoir, les quatre clignotants allumés.

Une patrouille de police en voiture est passée et lui a fait signe de déplacer sa voiture.

Dix minutes, plus tard, la même patrouille est repassée, constatant que la situation était toujours la même. Elle a décidé de sévir et d’intervenir, ce qui n’a pas plus au Virtonnais. "Leur rapport à mon encontre est un tissu de mensonges, lâche-t-il au juge André Jordant. J’avais à peine bu deux verres. Je suis allé garer ma voiture plus loin et ils m’ont engueulé en me disant que je pouvais rentrer à pied et que je viendrais récupérer mes clefs le lendemain au commissariat, que marcher sous la pluie me ferait du bien." L’homme est bien retourné chez lui, mais pour prendre le double des clefs et se remettre au volant au nez et à la barbe des policiers en leur faisant des doigts d’honneur. Une altercation avait suivi, Il s’est avancé brusquement, tête à tête vers le policier, qui lui a donné une gifle et l’a fait tomber au sol. Fou furieux, le bouillant Virtonnais a déposé plainte le lendemain matin au comité P (la police des polices), plainte qui a été rapidement déboutée.

Plaideur et ministère public pas sur la même longueur d’ondes

La représentante du ministère public, Sarah Pollet, a rappelé que l’individu est coutumier des faits et est connu de ses services pour ses habitudes provocatrices envers les policiers. Il compte aussi plusieurs antécédents devant le tribunal de police, toujours pour des faits liés à l’alcoolémie. Elle a requis six mois de prison et 800 € d’amende.

Me Soblet, dans une plaidoirie très agressive, n’a pas apprécié le réquisitoire de Mme Pollet: "Les faits sont là, mon client s’est conduit comme un camp-volant. Mais ce n’est pas une raison pour faire preuve d’angélisme en dédouanement les policiers qui ont fait preuve d’une psychologie au ras des pâquerettes." Il a demandé l’acquittement pour la prévention de rébellion et une peine de travail pour celle d’outrage. Me Soblet a aussi stigmatisé un des deux policiers qui s’est épanché sur les réseaux sociaux trois jours après les faits pour se moquer du prévenu.

Le président Jordant rendra son jugement le 22 décembre.