Antoine Lenfant, son métier était sa passion

Correction

Les forêts, les grandes étendues, les prairies et ruisseaux étaient ses terrains de jeux. Ils se sont retrouvés dans son monde professionnel. Son métier était sa passion. Exploitant agricole, il va parallèlement se diriger vers une carrière de marchand de bestiaux. Actif dans sa région natale mais également dans la partie germanophone du pays, il est apprécié et respecté pour son sérieux, son analyse et sa correction. Ces valeurs, il les transmettra à l’un de ses fils, Pierre, qui reprendra le flambeau. Antoine Lenfant aimait également son lieu de vie, son village. Et s’il n’était pas membre du comité local, il a toujours été là pour donner un appui technique et logistique pour que les fêtes organisées à Beho se déroulent pour un mieux et soient couronnées de succès. Là aussi sa discrétion se confondait avec son efficacité.

Famille

Antoine Lenfant veillait également avec une attention particulière sur sa famille. Il y a quelques mois, il fêtait ses noces d’or. C’est en effet en mai 1972 qu’il unissait, à Montleban, sa destinée à Josée Lesenfants. Quatre garçons viendront enrichir cette union. L’aîné, Christophe est lui aussi très connu dans la commune ayant notamment été, sous l’ancienne législature, président de l’Action sociale de Gouvy. L’album familial étant complété par la venue de cinq petites-filles. Antoine Lenfant retournera vers cette terre à qui il a tant donné ce jeudi 1er décembre, à l’issue d’une messe célébrée à Beho, son village.