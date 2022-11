Voici un an, François Huberty devenait mayeur de Neufchâteau : majorité et minorité font le bilan

Quelques semaines plus tôt, en effet, l’ex-bourgmestre Michèle Mons Delle Roche et l’ex-président de séance, Philippe Bruliau quittaient leur groupe politique pour siéger comme indépendants. De facto, l’ancienne majorité mise en place 1,5 an plus tôt, volait en éclats. En juillet dernier, l’ex-échevin Parache quittait aussi le groupe Pour Vous pour soutenir la majorité de M. Huberty.

Quel bilan tirer du tandem Agir Ensemble-3e Piste un an plus tard ? Nous avons rencontré les trois chefs de groupe du conseil communal.

«Il n’y a plus de petites guéguerres»

François Huberty, comment avez-vous vécu cette première année de mayorat ?

Nous menons les affaires de manière constructive et nous écoutons tous les avis. De nombreux dossiers sont votés à l’unanimité, preuve qu’ils sont bien montés mais aussi que la sérénité est revenue à Neufchâteau. Il n’y a plus de petites guéguerres. La majorité avance de manière unie et quand nous avons dû affronter des moments désagréables comme l’affaire de l’ex-directeur financier, on s’est serré les coudes.

La minorité vous reproche de ne pas sortir de projets, d’être inactif ?

Ce qu’elle nous reproche est injuste parce que nous travaillons d’arrache-pied pour monter des projets et des dossiers qui vont bientôt sortir et qui vont améliorer le quotidien de nos concitoyens. Je viens encore de passer une semaine de dingue à mettre au point ces projets. C’est un travail énorme, qu’on ne voit pas au grand jour. Je donne rendez-vous à la minorité quand ces dossiers seront aboutis et présentés.

Vous dites que les petites guéguerres sont terminées ; pourtant on entend parfois la minorité évoquer le passé...

Il reste effectivement l’une ou l’autre pique, mais j’essaye de prendre de la hauteur. Le passé est le passé. On doit gérer le présent et le futur de notre ville.

Comment s’est passée l’intégration de Mme Clémentz ?

Très bien. Nous sommes une seule équipe. On ne parle pas d’une majorité de 9 élus + une, mais d’un seul groupe. C’est cela qui compte ; peu importe la liste.

Avez-vous eu des approches des trois indépendants pour les prochaines communales ?

Des gens se positionnent par rapport à nos projets qui les séduisent, mais je ne peux rien dire à ce stade-ci. Des personnes savent que nous travaillons et comment nous le faisons.

Serez-vous candidat à votre propre succession ?

Il reste moins de deux ans et ce sera trop court pour voir les projets qu’on met en place se réaliser. Donc oui, je me représenterai avec l’espoir d’être dans l’exécutif pour poursuivre le boulot entamé. Mais ce n’est certainement pas par ambition personnelle.

Pourrait-on voir Mme Clémentz se présenter sur votre liste ?

Tout est possible, mais les élections ne sont pas une finalité. On se concentre sur notre travail qui ne manque pas.

Pensez-vous que l’affaire des fausses procurations, qui va bientôt venir devant le tribunal correctionnel, pourrait avoir un impact négatif pour votre liste lors du prochain scrutin communal ?

Non et cela ne m’inquiète pas parce que cela ne concerne aucun des élus de notre groupe.