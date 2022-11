Lua Jacqmin, de Rulles, représentera la province de Luxembourg aux EuroSkills de Gdansk

Tous pouvaient prétendre à une place dans l’équipe belge qui se déplacera aux EuroSkills qui se dérouleront à Gdansk, en Pologne, en septembre 2023. La composition de l’équipe belge a été dévoilée ce mardi 28 novembre après 18 heures. Et là, belle surprise, une de nos médaillés a été retenue. Il s’agit de Lua Jacqmin, une développeuse Web, fière de représenter la gent féminine

Lua Jacqmin est originaire de Rulles et a décroché sa médaille d’or dansla catégorie "Web Technologies".

Après avoir gagné la médaille d’argent en 2021, Lua Jacqmin a confirmé tout le bien qu’on pensait d’elle en remportant l’or aux Worldskills Belgium 2022.

Voici ce que nous écrivions dans nos colonnes à son sujet quand elle est rentrée des Worldskills Belgium 2022 :

Son métier ? Créer tout ce qu’on ne voit pas sur les sites Internet. Coder, développer, fabriquer.

C’est tout ce que Lua Jacqmin a dû prouver en cinq challenges de trois heures chacun. Pour elle, c’est une fierté d’être arrivée première. "C’est quelque chose de très gratifiant que de pouvoir représenter son métier et mon établissement, explique la développeuse de 24 ans. C’est mon école qui m’a donné le goût du développement. À Albert Jacquard (Namur), on teste tout dès la première année, et c’est grâce à ça que mon cœur s’est posé sur le Web.".

Au-delà de la gratitude de représenter son métier, Lua souligne sa fierté de prouver que les femmes ont leur place dans ces domaines: "Les métiers techniques sont majoritairement masculins, donc représenter la gent féminine, c’est aussi très gratifiant."

Un regain de confiance en soi

Pour Lua, participer à ces concours lui a aussi permis de reprendre confiance, alors qu’il s’agissait d’un point délicat pour elle. "Mon conseil pour les jeunes qui exercent des métiers techniques, c’est de se rendre sur le site de Worldskills Belgium pour vérifier que leur métier est représenté et d’y participer. C’est quelque chose qui va beaucoup les aider dans leur profession. Ça donne beaucoup de confiance en soi, ça permet de tester ses compétences dans un milieu très différent du terrain, en conditions de stress. Et puis on fait des rencontres incroyables, des métiers que je ne connaissais pas. On sort toujours grandi de ce genre de concours, même si on n’a pas confiance en soi ou si on doute", concluait la lauréate.