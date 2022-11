La Roche-en-Ardenne offre un sapin de Noël aux communes de Renaix et de La Panne

Une aide importante

La Panne avait en effet mis à disposition de La Roche un camion et des ouvriers pendant une semaine alors que Renaix avait envoyé une cohorte de personnes et de matériel à l’aide de la cité de Berthe. Un coup de main que les bourgmestres flamands n’avaient pas hésité à donner. " Beaucoup de citoyens de La Panne étaient en vacances à La Roche durant les inondations, lance Bram Degrieck, le bourgmestre de La Panne. Étant moi-même habitué d’un camping rochois, j’ai directement décidé de venir en aide à cette ville."

Le bourgmestre de Renaix, Ignace Michaux, explique que les liens folkloriques qui lient le carnaval de La Roche et celui de Renaix ont poussé sa ville à envoyer de l’aide en Ardenne. " Chaque année, une délégation rochoise vient fêter le carnaval chez nous. De nombreux Renaisiens font également le déplacement à l’occasion du carnaval ici. Quand nous avons appris que des inondations frappaient la ville, nous n’avons pas hésité à proposer nos services à la commune."

L’Institut Saint-Joseph/Sacré-Cœur avait d’ailleurs pu bénéficier de ce soutien renaisien.

Renforcer les liens

Les deux bourgmestres s’accordent à dire que ce cadeau rochois est un geste fort et rempli de sens. " Ce sapin, c’est un signe d’amitié lancé par La Roche, reprend Bram Degrieck. Je suis certain que ce geste va encore rapprocher nos deux territoires dans le futur."

Ignace Michaux: " Cela me touche beaucoup. C’est un honneur pour moi en tant que bourgmestre mais aussi pour tous nos citoyens. Être présent ici, c’est montrer notre respect envers cette démarche. Chapeau à la Ville de La Roche pour ce cadeau qui va renforcer notre amitié." Et Guy Gilloteaux de conclure: " En tant que bourgmestres, on se connaît mais on ne se fréquente pas. Peut-être que ce cadeau va nous permettre de commencer une nouvelle aventure entre nos trois communes."