La boulangerie de Soy a fermé, Cathy va redevenir infirmière : « Que va-t-on faire sans elle et sa boutique ? »

Au fil des ans, la boulangerie-pâtisserie initiale s’est transformée en dépôt de la Maison Demelenne de Hotton, mais également en épicerie multifonctionnelle, suppléant toutes les carences nées des disparitions successives des commerces du cru.

Des gens n’y croyaient pas. Des clients ont pleuré, mais je pense que c’était la bonne décision

Vous vouliez vous procurer L’Avenir, acheter une carte téléphonique, des timbres-postes, un paquet de cigarettes, un peu de charcuterie, des sacs poubelles communaux ? Il suffisait de franchir la porte du 11A de la rue Préal.

"Beaucoup de clients n’y croyaient pas. Plusieurs ont pleuré. De mon côté aussi, c’était une décision très difficile, mais après une longue réflexion, je pense que c’est la bonne", confie Cathy.

Cette dernière n’en fait pas un secret. L’explosion de la facture énergétique, "multipliée par quatre", a joué un rôle essentiel dans sa réflexion.

Retour aux sources

Cathy a entamé sa carrière professionnelle comme infirmière à l’hôpital de Marche, avant de reprendre deux ans plus tard, en 1992, avec son mari Jean-Louis la boulangerie tenue par François Venneman et son épouse Antoinette. Jean-Louis avait réorienté sa carrière après une dizaine d’années.

Vingt ans plus tard, c’est donc Cathy qui change de cap. "C’est un retour aux sources, dit-elle. Je reprends mon métier initial. Celui d’infirmière. Et pour me remettre dans le bain, je vais travailler dans une maison de repos. Je prends trois jours de congé et je débute le 1er décembre. J’ai déjà pris connaissance de mon horaire pour le mois. Je me suis aperçue que j’allais travailler dix-neuf jours contre vingt-sept si j’avais continué ici. Oui, ce sera vraiment une nouvelle vie. En trente ans, je n’ai jamais pris plus de deux semaines de congé sur une année. Chaque jour, j’étais au poste à 6 h 15 et je fermais rarement avant 19 h."

Consciente que cette fermeture perturbe bon nombre de ses fidèles clients, pour lesquels elle était à la fois une précieuse confidente, Cathy Durieux confie qu’elle a tenté de transmettre le relais, mais n’a trouvé aucun candidat.

Désormais, pour se procurer un pain ou une tarte, les habitants de Soy et environs, à moins de se muer en artisans boulangers-pâtissiers, sont priés de se rendre à Érezée ou à Hotton.