Les Godefroid ont retrouvé leur gala (vidéo)

Après deux années d’absence, la soirée de gala du Godfroid était de retour du côté du Bertrix-Hall ce samedi soir. Rappelons-le, l’édition 2020 avait été annulée pour des raisons évidentes de crise sanitaire. Quant à l’édition de l’an dernier, elle s’était déroulée de façon très sobre du côté de la maison communale bertrigeoise. Ce samedi, c’était donc le retour d’une édition beaucoup plus festive. Au placard les masques et la distanciation sociale, place aux sourires et à la convivialité dans une soirée ressemblant de près à la remise des Oscars du cinéma. Mais à Bertrix, il n’était pas question de 7e art mais bien de récompenser les personnes, entreprises ou associations qui se distinguent en Province de Luxembourg. C’est ainsi que six statuettes Godefroid ont valorisé l’excellence, l’ouverture sur le monde, la générosité, la solidarité, l’innovation et l’esprit d’entreprendre dans le domaine culturel, développement durable, économie, jeunesse, social et sport. De quoi valoriser le travail effectué dans notre belle province.