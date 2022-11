Prix de l’électricité: faut-il ou pas « cliquer » ?

Faut-il ou pas "cliquer" ? Telle est la question qui va prochainement être sur les lèvres de tous les échevins et bourgmestres de la province. Plus précisément de tous les pouvoirs locaux (Vivalia, Idélux, Province, Communes, CPAS, Fabriques d’Église…) qui ont adhéré à la centrale d’achat "électricité et gaz naturel" portée par la Province de Luxembourg. Une centrale d’achat qui permet d’obtenir de meilleurs prix sur l’énergie.