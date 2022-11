Le trio Yalla de retour au ROx

Alors membres d’une chorale, Nathalie Lecuivre, Nathalie Gérard et Murielle Edmond prennent conscience de la complémentarité de leurs voix et décident de former un trio vocal féminin inédit dans la région. C’est la naissance du trio Yalla en 2002. "18 ans que le Trio Yalla existe, et c’est toujours la même envie de chanter et de partager de chouettes moments musicaux avec un public fidèle", explique Nathalie Lecuivre. Concerts au Wex, au centre culturel de Libramont, Fêtes de la musique à Izel, Halanzy (BJC Gaume), Festival du folklore de Carignan, avec l’OPLG pour plusieurs concerts en Belgique et en France et concert au ROx en 2019 sont quelques moments forts du groupe. Pour l’anecdote, en septembre dernier lors d’un séjour en Drôme, elles ont relevé le défi d’un concert improvisé dans un établissement de Grignan avec au final une ambiance telle qu’une édition 2023 trotte déjà dans la tête de certain(e)s. Avant cela, le trio Yalla et ses musiciens seront sur la scène du ROx le samedi 3 décembre à partir de 20 h. Les trois chanteuses choisissent ensemble les titres qu’elles vont interpréter et Nathalie Lecuivre s’occupe des harmonisations et arrangements. "Pour ce concert du 3 décembre, nous proposons un programme inédit d’artistes variés tels que: Pomme, Évanescence, Clara Luciani, Grand Corps malade, Coldplay, etc. Et comme on aime surprendre, il y aura des surprises tout au long de la soirée."