Abdel Elabar: « Martinez a raison, car un coach qui gagne a toujours raison »

Dimanche après-midi, il sera devant la télévision, en famille. "Mes enfants ne pratiquent pas le football, mais ils sont néanmoins supporters des Diables. Mon petit était tout excité avant le premier match. Et ils savent que c’est un peu particulier pour moi."

Même s’il supportera les Diables, Abdel Elabar connaît bien la sélection marocaine. "Il y a de très bons joueurs comme Achraf Hakimi, Hakim Ziyech ou encore le défenseur du Bayern Mazraoui, poursuit M. Elabar. Mais les Lions de l’Atlas connaissent aussi les mêmes soucis que les Diables avec des joueurs précieux qui sont blessés à l’instar du Marseillais Amine Harit."

L’ancien Virtonnais croit à un match indécis. "Pour moi, c’est du 50/50, analyse-t-il. La Belgique a l’expérience des grands événements. On a vu qu’il pouvait subir le jeu et faire bloc. Le public n’était plus habitué à les voir comme cela depuis l’arrivée de la génération dorée. Beaucoup n’ont pas connu la Belgique qui évoluait avec un bloc bas et procédait en contre. Et puis la Belgique peut aussi compter sur un extraterrestre entre les perches. Un petit peu comme tous les supporters, je m’interroge sur la bonne tactique à appliquer. Ne faudrait-il pas évoluer avec un quatre défensif avec Castagne et Meunier sur les côtés. Mais, pour l’instant, Martinez a raison car un coach qui gagne a toujours raison."

Cette Coupe du Monde est spéciale aussi pour lui. "On se retrouve en plein milieu de la saison footballistique et puis on va bientôt se retrouver dans les vacances de Noël. Généralement, les gens se retrouvent dehors pour faire la fête. Ce n’est vraiment pas la même ambiance. Depuis le Covid, plus rien n’est vraiment comme avant."

Il n’a en tout cas jamais pensé à boycotter cette compétition. "Je vois que les dirigeants commencent à se poser des questions, à s’ouvrir à d’autres personnes selon leurs origines ou leur préférence sexuelle. Déjà se poser des questions est une évolution dans des pays conservateurs. La Coupe du Monde peut donc faire bouger les choses. Il faut l’espérer en tout cas. Il ne faut pas être stigmatisant. Chez nous aussi, il a fallu du temps pour faire évoluer les mentalités. Cela passe par l’éducation envers les jeunes comme on le fait au quotidien à l’AMO et dans d’autres associations."

Abdel apprécie ce début de coupe. "Ce n’est pas si mal au niveau sportif. Il y a déjà eu de belles surprises et cela confirme que la compétition peut être très ouverte. Les jeunes s’y intéressent aussi. C’est la dernière pour des légendes. Je pense qu’on a laissé un peu les questions géopolitiques et que le sport a repris ses droits."

L’ancien joueur attend le match avec impatience. "J’espère d’abord voir un beau match, lance-t-il. J’espère que le vainqueur aura mérité sa victoire et que le perdant le soit avec les honneurs."