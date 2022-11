Sohan Duvivier pour l’école du Miroir, Joseph Coupez pour celle de Villers, Ambroise Herman pour celle de Chassepierre, Laly Rozet pour celle de Sainte-Cécile et Lilou Peska pour l’école Champagnat rejoignent ainsi Matisse Thonon et Benjamin Vase qui entament leur second mandat.

À peine installé, le nouveau conseil des enfants annonce sa première action qui débute le 1er décembre et qui consiste en la récolte de boîtes de Noël.

La boîte de Noël c’est une boîte à chaussures dans laquelle on met un truc chaud, un truc bon, un loisir, un produit de beauté et un mot doux. Ces boîtes sont à déposer du 1er au 15 décembre au pôle multiservices du Miroir, ou le 16 décembre à l’Espace Rencontre. Elles seront redistribuées aux personnes âgées des deux homes ainsi qu’aux bénéficiaires de l’aide alimentaire du CPAS.

L’emplacement sur le marché fidélisé

L’an dernier, le conseil avait approuvé la nouvelle redevance pour les emplacements sur le marché, redevance qui finalement n’avait pas été appliquée en raison de la crise sanitaire. Le collège propose une nouvelle version de ladite redevance pour la période 2023-2025.

"Nous avons été attentifs à mettre des prix cohérents avec un système d’abonnements, entame la bourgmestre Caroline Godfrin. Les ambulants pourront choisir soit un abonnement annuel, soit un abonnement saisonnier, soit venir au cas par cas. L’abonnement annuel assurera à l’ambulant, dès le début de l’année, son emplacement attitré et numéroté. Ceux qui viendront au cas par cas n’auront d’autre solution que de boucher les trous."

Recours contre l’aménagement de la place

Si une fois par mois la place Albert 1er est occupée par le marché, depuis plusieurs années elle occupe les esprits avec son futur aménagement. Depuis la présentation du premier projet d’aménagement de la place et des rues adjacentes en 2015, les réactions négatives n’ont cessé de se multiplier, surtout dans le chef de l’association des commerçants (ACAF). C’est encore le cas cette fois puisque suite à l’octroi en juillet 2022 du permis d’aménagement, une requête en annulation a été introduite au Conseil d’état par l’ACAF. Le collège a décidé de mandater un avocat pour défendre ses intérêts et son projet.