Le Marché de Noël solidaire prendra ses quartiers sur le parvis de l’Hôtel de ville d’Arlon

La place Léopold étant encore en travaux pour quelques mois, le Marché solidaire aura lieu cette année à deux endroits proche l’un de l’autre: sur le parvis de l’Hôtel de ville et au 51 de la Grand-rue qui accueillera le marché des 40 artisans. Il aura lieu du 9 au 11 décembre et du 16 au 18 décembre.

Sur le parvis de l’Hôtel de ville, le vendredi 9 décembre dès 16 h, "Duo enchanteur" et à 18 h 30, inauguration du marché par Père Noël ; le samedi 10 décembre le marché ouvrira dès 12 h, de 14 à 17 h, "Fanfare des bonhommes de neige", de 17 à 19 h, "Les clignotants" ; le dimanche 11 ouverture dès 12h et de 14 à 16 h, "AllSax".

Au 51 de la Grand-rue, artisanat et produits de bouche et sur le parvis de l’hôtel de ville, les 20 services club de la région accueilleront les visiteurs dans des chalets en bois. Le vendredi 16 décembre dès 16 h, "Familiy Affair" ; le samedi 17 dès 12 h: Canot Band, le dimanche 18 dès 12 h: Dixie Boys band.

À deux pas des chalets, au 51 de la Grand-rue, le marché des artisans aura lieu le vendredi de 16 à 21 h, le samedi de 13 à 20h et le dimanche de 13 à 19 h.

Le vendredi de 17 à 20 h, samedi et dimanche de 14 à 18 h: Les ateliers de Flomi, figurines de Noël ; samedi et dimanche dès 13 h: interlude à la harpe par Isabelle Pêcheur.

Samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h: accueil des enfants par le Père Noël au 26 Grand-rue mais également en déambulatoire dans les commerces du centre-ville.

Du 2 décembre au 1er janvier inclus, présence des traditionnels chalets Schmit et Boutard ; les samedis 10 et 17, à 17 h, visite guidée d’Arlon et ses illuminations de Noël, et accès au belvédère : le samedi 17 décembre à 19h au Palais, conte musical "Noël interdit" ; le mercredi 26, à 19h en centre-ville, Corrida de la Knippchen ; les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 janvier à l’église Saint Martin, spectacle "Le combat des Anges".

Catherine Arnold a quant à elle précisé que les samedis 10 et 17 décembre aura lieu une action promotionnelle et une dégustation chez certains commerçants ; les dimanches 11 et 18 décembre, ouverture de nombreux commerces ; le samedi 17 décembre: "Aubon endroit au bon moment" à nouveau organisé par l’ACIA.

Vincent Magnus a précisé que le parking sera gratuit en voirie tous les samedis de décembre. Aucun parking de la ville ne sera pénalisé par toutes ces activités. Les illuminations seront installées pour les 1er décembre et jusqu’au 15 janvier 2023 et resteront allumées au heures de l’éclairage public. Par contre les deux nuits de réveillons du 24 et 31, l’éclairage public restera allumé toute la nuit.