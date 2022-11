La pêche aux médecins généralistes est ouverte en province de Luxembourg

Le métier de médecin généraliste en milieu rural est un métier à part. Pour le faire connaître auprès des étudiants et assistants en médecine générale, Santé Ardenne et la Province de Luxembourg ont, pour la huitième fois, organisé des journées découvertes de ce domaine dans les installations de Vayamundo à Houffalize. "Notre but est de promouvoir le métier et la diversité de ses actes techniques, explique Laurent Dutrieux, de Santé Ardenne. Ces gestes, comme la suture, par exemple, sont plus souvent posés par les généralistes en milieu rural qu’en milieu urbain pour la simple et bonne raison que les réflexes de la population sont différents. En ville, les gens se tournent plus rapidement vers les urgences que vers les médecins généralistes, contrairement aux habitants des zones rurales."