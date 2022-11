La minorité bertrigeoise a autopsié le budget communal 2023

En ce qui concerne le budget communal 2023, les débats ont été plus corsés avec une opposition qui, non seulement a souhaité quelques éclaircissements au fil des pages feuilletées par le bourgmestre Mathieu Rossignol, mais s’est fendu de longues interventions de la minorité par les voix de Jean-Pierre Graisse, Léon Collin et Marc Bodson.

Pour ce qui est des chiffres, on note au service ordinaire une prévision de recettes de 16 581 232,24 € pour des dépenses s’élevant à 16 547 959,87 €. Ce qui dégage un résultat présumé de 33 272,37 €. En ce qui concerne l’extraordinaire, le montant s’élève à 10 395 808,94 € avec des subsides de quelque six millions d’euros. Pour ce poste, on notera par exemple 750 000 € pour la rénovation urbaine, 459 000 € pour le PCDR ou encore 900 000 € pour les voiries.

Un budget ordinaire passé au crible

Au fur et à mesure d’un parcours page par page des éléments du budget ordinaire par le bourgmestre Mathieu Rossignol, les membres de la minorité sont intervenus sur différents points afin d’avoir un éclaircissement soit sur les jetons de présence différents du CPAS et de la Commune, des montants de différents subsides ou encore des ventes de bois. Un long exercice ponctué par l’intervention plus détaillée de chacun des groupes minoritaires et de la conclusion du bourgmestre avant le passage au vote.

Pour ce qui est des deux membres du groupe minoritaire Écolo, Jean-Pierre Graisse parle "d’un manque d’ambition ou d’un budget sans relief ou encore d’une absence de prise en compte de la précarisation des plus faibles".

« Marasme économique »

Quant aux deux conseillers du groupe minoritaire Ensemble, Léon Collin et Marc Bodson, ils ont largement détaillé les raisons pour lesquelles ils présenteront leur abstention lors du vote des budgets ordinaire et extraordinaire.

Après avoir détaillé les raisons de ce vote, Léon Collin conclura: "Par le manque d’actions évidentes aidant concrètement nos citoyens à améliorer leurs conditions financières, mais aussi par l’absence de dépenses visant à développer nos recettes pour l’avenir, nous ne pouvons pas voter favorablement ce budget 2023 qui enfonce peu à peu notre Commune dans un marasme économique."

Pour Marc Bodson, chiffres à l’appui, il fera une analyse pluriannuelle 2023-2019 du coût de la crèche communale avec une somme récurrente de 700 000 €, des comptes des aides pour l’emploi APE de 430 000 € en suggérant de créer une ASBL publique/privée de la crèche qui offrirait notamment une vue plus précise des flux financiers et responsabiliserait l’équipe de direction ainsi que tout le personnel et les administrateurs.

En préambule et en réponse à ces interventions, le bourgmestre Mathieu Rossignol signalera que la majorité des primes ont été maintenues ainsi que les différents subsides. Ajoutant également que la Commune poursuit dans ses projets de digitalisation, qu’aucune taxe nouvelle n’est apparue et que 100 000 € de primes énergie ont ou seront accordées. "Nous présentons un budget sérieux mais ambitieux avec de nombreux beaux projets au service extraordinaire", conclura-t-il.

Rappel des votes: à l’ordinaire, deux votes négatifs (Écolo), six abstentions (Ensemble) et onze votes positifs de la majorité. A l’extraordinaire, huit abstentions (minorité) et onze votes positifs de la majorité.