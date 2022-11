La fabrique d'église de Libramont et la Ville ont trouvé un accord

Une réunion a été convoquée jeudi par l’échevine libramontoise du Culte, Carole Janssens. Trois membres du Conseil de fabrique de la paroisse de Libramont étaient accompagnés par leur curé Stéphane Fraiture.

" La discussion que nous avons eue ce jeudi fut des plus constructives, explique Dominique Fabry, le président de la fabrique. Nous avons pu exposer nos craintes de ne pas pouvoir assumer l’entièreté des dépenses si les budgets proposés restaient en l’état. Nous avons pu obtenir de les ajuster à des montants qui nous paraissent plus corrects et réalistes, tout en sachant bien que des économies devront être réalisées", dit-il encore.

M. Fabry est soulagé, annonce-t-il encore, parce qu’il a reçu des garanties de ne pas devoir toucher aux contrats du personnel "sauf si ces personnes à qui nous demanderions une baisse de leur prestation marquaient leur accord", précise-t-il.

Les offices de semaine à la chapelle Notre-Dame

Des accords ont également été pris sur le lieu où seraient célébrés les offices de la semaine, à savoir la chapelle de l’église Notre-Dame de la Paix, rue des Dominicains. "C’est une chapelle moins énergivore que l’église paroissiale, dans laquelle seront encore célébrés les offices dominicaux". Une messe dominicale sera également programmée à la chapelle attenante à l’église Notre-Dame de la Paix.

"On est arrivé à un accord grâce à l’écoute de l’échevine Janssens qui a adapté les consignes", conclut-il.