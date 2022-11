La Braise s’affiche dans les rues d’Arlon contre les violences envers les femmes

La Braise se définit comme un collectif féministe qui rassemble des personnes sexisées et minorités de genre de la région d’Arlon ayant envie de se mobiliser pour dénoncer les violences qu’engendre le système patriarcal. Un collectif qui explique son action à travers un communiqué afin de préserver son anonymat. "Nous avons choisi de coller pour interpeller le passant et entrer en dialogue avec les consciences: nous voulons créer du débat, nommer des injustices invisibilisées, susciter des questionnements, des prises de conscience, soutenir les victimes mais aussi crier notre colère face à la lenteur des moyens politiques mis en place pour lutter contre les violences exercées contre les femmes. Face à ces injustices, nous ne pouvons rester dans un silence que nous considérons complice."

« La rue est à nous »

Et la Braise de poursuivre: " Sortir pendant la nuit pour coller des slogans sur les murs, c’est une manière de se réapproprier nos rues et de prendre conscience de notre force. L’espace public n’échappe pas à la règle, il est imprégné des violences que subissent constamment les femmes et minorités de genre. Pendant au moins une nuit, la rue est à nous.

À travers nos actions, nous voulons interpeller sur le caractère structurel de la domination masculine et du patriarcat: ce ne sont pas des actes banals et isolés. Des lettres majuscules sur des feuilles blanches sont collées dans les rues d’Arlon pour former les prénoms de victimes de féminicides et des slogans rappelant la réalité des violences conjugales et l’urgence d’agir. "

Féminicides et violences sexistes

Le collectif appelle que depuis janvier, 20 femmes ont été assassinées cette année en Belgique par leur mari, leur ex, leur frère ou leur père. Par ailleurs, en 2015, selon les statistiques de la Région wallonne, " on estime à 18, en moyenne, le nombre de viols commis chaque jour en Wallonie. Dans les affaires liées aux viols, 97% des suspects sont des hommes et une victime sur deux (53%) est mineure d’âge. Sur l’ensemble des affaires de coups et blessures volontaires, plus d’une affaire sur quatre (28%) concerne des violences au sein du couple. Seul 1% des plaintes pour viols aboutiront à des condamnations", conclut La Braise.