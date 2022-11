Des sous pour booster la connectivité des communes en province de Luxembourg

Nassogne va recevoir 287 600 € (lire ci-dessous), Durbuy 177 247 € et Gouvy 171 883 €.

Pour Brisy et Wathermal

La Commune de Gouvy avait répondu à l’appel à projet en ciblant la connectivité de deux de ses entités, Brisy et Wathermal.

Le conseil, à l’époque, motivait son choix de cette façon: "L ’éloignement géographique de ces 2 villages est à l’origine des difficultés de raccordements de ceux-ci, car l’investissement est considéré comme trop important proportionnellement au nombre de raccordements possibles." Parallèlement, la Commune s’engageait à mettre à disposition les tranchées nécessaires pour ledit raccordement.

Des parkings intelligents à Durbuy

Avec les 177 000 € reçus, Durbuy va développer des parkings intelligents. Un projet déjà bien lancé. Les automobilistes qui se rendent dans la plus petite ville du monde pourront de la sorte facilement savoir où il reste des places pour se garer, via des panneaux indicateurs à l’entrée de la ville et via une application disponible sur les smartphones.

Durbuy n’a pas attendu ce subside pour avancer dans le projet.

Sans taxer les pylônes et mâts

En tout, 10 millions d’euros seront reversés à 162 communes. Ces dix millions viennent pour moitié de la Région wallonne, et pour l’autre moitié des opérateurs de télécommunication, selon l’accord TOP, pour Tax On Pylons.

La Région s’est engagée à supprimer les taxes sur les mâts, pylônes et antennes et à inciter les Communes et les Provinces à l’imiter. En contrepartie, les opérateurs investissent dans la couverture mobile.

Signalons que la Province de Luxembourg n’a toutefois pas abandonné le principe de taxer les mâts et pylônes. Elle mène depuis plusieurs années un long combat judiciaire contre les opérateurs.