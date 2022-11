Camping du Viaduc : la commune d’Houffalize va le gérer en attendant sa reprise

Au conseil communal d’octobre 2021, la Commune avait exprimé sa volonté de redynamiser le camping du Viaduc. Le bail de l’exploitant arrivant à son terme, il était important selon le bourgmestre de redonner de l’entrain à ce site endommagé par les inondations de l’année dernière. Idelux avait donc été désigné par la Commune pour démarcher des investisseurs potentiels alors qu’une action en justice opposait les autorités et l’exploitant du camping par rapport au bail. Sur ce point, les résultats de ce dossier sont tombés et annoncent que la commune est dans son bon droit et va donc récupérer le bien.