Le 19 juin 2021 vers 5 h, les pompiers et la police ont été appelés à intervenir à la suite d’un incendie volontaire bouté à deux voitures stationnées rue de l’Harmonie à Stockem, sur la commune d’Arlon. Rapidement, les soupçons se sont portés sur Michaël parce que les véhicules incendiés étaient ceux de son ex-compagne et du nouveau compagnon de celle-ci, mais aussi parce qu’il a déjà été condamné pour avoir commis de tels faits en 2019. L’incendie a touché la porte d’un garage et une vitre s’est brisée sous l’effet de la chaleur. Heureusement, l’incendie a directement été signalé aux secours grâce à l’intervention d’un apprenti boulanger qui passait par là.

Pyromane récidiviste

Une expertise psychiatrique de l’individu a été réalisée. Les experts ont estimé qu’il a une personnalité borderline et adopte des comportements jugés à risques. Il aurait un trouble du contrôle du type pyromane. L’alcool est une triste étincelle. L’expert a estimé que si les faits étaient avérés, "nous sommes face à un pyromane récidiviste, ce qui ne peut qu’inquiéter".

Le psychologue a souligné son impulsivité, surtout en phase de désinhibition. Au départ, Michaël niait les faits. Depuis, il a fait des aveux, mais ne parvient pas à expliquer les raisons de son geste. Il a expliqué qu’il était en dépression après le décès de sa maman. Il aurait également très mal vécu la séparation.

"Je regrette les faits, a-t-il indiqué devant la cour d’appel. J’ai été pris de remords dès ce moment-là. J’ai sonné à la porte et je suis parti en courant."

Le parquet général a estimé qu’il était nécessaire de protéger la société contre les comportements de l’intéressé. La magistrate a demandé de révoquer la peine de probation autonome prononcée à Arlon. Me Dimitri De Coster, l’avocat du prévenu, a plaidé un sursis probatoire total et pas plus de 6 mois de prison ferme. En effet, son client pourrait voir son précédent sursis révoqué. La cour rendra son arrêt en décembre.