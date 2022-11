Sur les traces de la bibliothèque d'Arlon depuis sa création en 1842

La bibliothèque d’Arlon a posé ses rayonnages à la Maison de la Culture à Arlon en 1993. Mais sa création remonte à bien plus tôt, votée par le conseil communal du 15 octobre 1842. "Il n’y avait rien dans la législation à cette époque. La loi sur les bibliothèques n’est arrivée qu’en 1921 et celle d’Arlon a été reconnue en 1922, explique Sophie Pechon, animatrice bibliothécaire. On est 10 ans après la révolution belge et il faut valoriser le sentiment national. L’objectif à l’époque était de montrer qu’Arlon était une grande ville. " À sa création, la bibliothèque est aménagée dans l’hôtel de ville de l’époque. Elle déménage dans les années 1890 au musée archéologique puis dans l’hôtel de ville actuel.