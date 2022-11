Quatre couples en or et en diamant fêtés à Sainte-Ode

Éloi Legardeur et Marie-Thérèse Paulus

Éloi Legardeur et Marie-Thérèse Paulus ont officialisé leur union le 12 janvier 1962 à Nimbermont sous un épais manteau de neige. Le couple a rejoint Magerotte en 1964 pour ne plus jamais quitter le petit village. Éloi a fait sa carrière comme chauffeur, à la laiterie à Neufchâteau, au service travaux de Saint-Hubert, à la scierie de Vaux-sur-Sûre, puis chez Gresse à Sibret. À présent, Éloi assouvit sa passion pour la chasse. Marie-Thérèse s’est consacrée à l’éducation de Philippe, Pascale, Jean-Pol, Marylène et Laurence et aime leur mitonner de bons petits plats.

Jean-Gilbert Laforge et Marie-Rose Louis (Beauplateau) fêtent également leurs noces de diamant cette année.

Christian Legrand et Aline Gillard

Le 25 mars 1972, Christian Legrand et Aline Gillard ont uni leur destinée à Hatrival (Saint-Hubert). Mais leur première rencontre date de 9 ans plus tôt au bal des prisonniers de guerre à Saint-Hubert. Bénédicte et Anne-Sophie viendront animer la maison. Aline est bien connue des Gayets car elle fut enseignante au sein de l’école de Tillet durant de nombreuses années. De son côté, Christian sera boucher notamment au Spar de Champlon. Il est également bien connu dans le monde sportif car il a sifflé en première provinciale de football. À présent, ils apprécient le jardinage et la brocante.

Marcel Piron et Nicole Pierlot

Un autre adepte des coups de sifflet a été mis à l’honneur. En effet, Marcel Piron et Nicole Pierlot fêtent également leurs noces d’or. Leur rencontre eut lieu à la salle Aux alliés à Vaux-sur-Sûre. Après avoir œuvré dans la ferme familiale de Renuamont, Nicole s’occupera de la garderie à l’école de Rechrival. De son côté, Marcel officiera durant toute sa carrière au chemin de fer. Si Marcel est un amoureux du ballon rond, Nicole privilégiera les orgues de l’église de Rechrival, puis d’Houmont. Quatre filles, Caroline, Sarah, Florence et Lorraine sont venus s’associer à l’orchestre.

Albin Marquet et Alix Louis

Albin Marquet et Alix Louis se sont dits oui le 15 juillet 1972 à Tillet. Ils s’étaient rencontrés trois ans plus tôt au bal du café Chez Malou à Rechrival. Après les vœux, le couple s’installe à Amberloup. Ils accueilleront dans leur foyer Vinciane, Christophe et Stany. Après son passage au Nopri à Bastogne, Alix travaillera comme technicienne de surface à la poste à Amberloup. Albin sera chauffeur de bus au vicinal, puis au TEC pour finir à conduire le TELBUS.