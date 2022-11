"Nous profitons de cette journée pour lancer de nouveaux projets mais nous travaillons au bien-être animal tout au long de l’année" assure l’échevin Jonathan Martin. C’est ainsi qu’une importante récolte d’aliments pour animaux a été réalisée avec le magasin Tom&Co de Recogne. Ces dons seront acheminés au CPAS de la commune qui se chargera de les redistribuer à ses bénéficiaires. Depuis le lancement de cette récolte en 2019, plus d’une tonne d’aliments a été récoltée.

Pour les jeunes

Parce qu’il est important de sensibiliser dès le plus jeune âge, des animations ont été réalisées dans les écoles communales. Les enfants ont ainsi eu l’occasion de rencontrer un vétérinaire et un responsable de la Société Royale Protectrice des Animaux (SRPA) d’Arlon. "Les enfants se sont montrés intéressés et curieux, souligne la vétérinaire Julie Baijot. En partageant mes expériences quotidiennes, j’espère avoir éveillé les consciences sur le sujet."

Autre action menée par la commune, c’est l’instauration d’une prime stérilisation pour les chats domestiques. D’un montant de 25 € pour les mâles et 50 € pour les femelles, cette prime vient compléter les actions déjà menées pour lutter contre la prolifération des chats errants.