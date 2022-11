Pénurie d’eau en province de Luxembourg: le ravitaillement de réservoirs se poursuit

En province de Luxembourg, certaines communes, comme Tellin et Libin, n’ont pas levé les mesures de restrictions de l’usage de l’eau. “Les villages d’Anloy et de Glaireuse manquent d’eau et doivent être réapprovisionnés, explique Anne Laffut, bourgmestre de Libin. Lorsque le réservoir d’Ochamps ne suffit plus, nous achetons de l’eau à la SWDE. Dans ce contexte, l’arrêté pris au printemps reste d’application.”

Globalement, les niveaux actuels des barrages réservoirs sont bas mais, selon la cellule sécheresse, on arrive dans une période où on devrait observer une remontée des niveaux à condition que les précipitations surviennent dans les prochaines semaines.

Si les communes approvisionnées par le barrage de Nisramont, placées sous surveillance par la société wallonne des eaux cet été, ne le sont plus, le ravitaillement des réservoirs de Laguespré à Burtonville (Vielsalm) et de Darcy à Houffalize se poursuit. L’eau, prélevée à la station de potabilisation de Stembert, provient du barrage de La Gileppe.

” Des camions font encore l’appoint dans ces deux communes, précise Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE. Depuis le mois de juin, 30 643 m3 ont été acheminés à Burtonville. La quantité est encore plus importante à Houffalize: 37 376 m3. Ces deux appoints représentent 50% des transports effectués par la société wallonne des eaux cette année.”

Benoît Moulin annonce qu’une séance d’information destinée aux bourgmestres est programmée le 29 novembre à Libramont en partenariat avec Idélux, la ministre Céline Tellier et le gouverneur Olivier Schmitz.

Les investissements prévus pour sécuriser l’alimentation en eau de la province y seront présentés. Les projets repris initialement dans le schéma régional des ressources en eau ont été revus à la hausse à la lumière des récentes sécheresses. Certains de ces nouveaux projets s’articulent désormais avec des initiatives prises au niveau local.