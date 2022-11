Nouveaux programmes européens Leader: des réunions d’information à Habay, Neufchâteau et Bastogne

Leader, acronyme de "Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale", est une mesure de la PAC qui vise à soutenir des projets pilotes en zones rurales. Le directeur du Parc, Donatien Liesse précise: "Son but est de faire émerger des projets collectifs, innovants, durables et impactant pour le territoire, sur des thématiques très diverses: agriculture, environnement, emploi, culture, tourisme, patrimoine, énergies renouvelables, mobilité, et bien d’autres." Le Parc naturel HSFA participe au programme Leader depuis plus de 20 ans, puisqu’il a commencé avec "Leader +" au cours de la période 2000-2006. Et Donatien Liesse d’ajouter: "De nombreux projets ont ainsi été réalisés dans des thèmes très divers: les guides de terroir, les fermes d’insertion sociale, la mise en place d’un portail Web d’information touristique, le soutien à la diversification agricole et aux nouvelles filières comme Épeautre d’Ardenne, les formations en permaculture, le festival Charivari du Parc naturel, et encore bien d’autres."

Trois séances d’informations

La nouvelle période se profile et le Parc naturel fait appel à " préprojets ": sur base de la stratégie de développement qui vient d’être adoptée, il invite toute personne ou association intéressée à transmettre une proposition de projet. Pour ce faire, il suffit de compléter une fiche de préprojet téléchargeable sur la page www.parcnaturel.be/leader-2023-2027 et de la renvoyer à contact@parcnaturel.be avant le 31 janvier 2023.

Toutes les informations indispensables à la construction de la fiche, les délais de la candidature et les conditions d’admission des préprojets sont disponibles sur le site Internet du Parc naturel: www.parcnaturel.be. L’équipe du Parc propose également 3 séances d’informations, afin de répondre à toutes les questions et, si nécessaire, bien préciser les modalités de cet appel à projets: le 12 décembre à 20h à la maison communale à Habay-la-Neuve, le 14 décembre à 20h à l’hôtel de ville de Neufchâteau et le 15 décembre à 20h à l’hôtel de ville de Bastogne.