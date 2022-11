Mathlide Reuter, de Musson , interprétera un poème d'André Schmitz aux Poésicales

Mathilde Reuter chante depuis ses douze ans. Sa passion pour la musique prend forme lorsqu’elle découvre le titre " Everybody " des Backstreets Boys. Elle écoute alors en boucle Véronique Samson, France Gall, les Pet Shop boys, Queen, David Bowie, etc. Elle se lance aussi dans l’écriture de chansons et aborde des thèmes délicats tels les violences psychologiques et sexuelles. Mathilde sera aux Poésicales, accompagnée par le pianiste Wesley Ajavon. Elle va interpréter " Si quelques mots ", un poème d’André Schmitz, grand poète du Luxembourg. Mathilde confie: " J’ai choisi ce texte car j’ai senti quelque chose de fort et de profond. C’est un texte sublime. " .