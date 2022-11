Libin: histoires inédites et nostalgie du temps d'avant

La revue s’ouvre sur un chapitre consacré au tram vicinal. qui a procuré de l’emploi à toute la région lors de sa construction et pendant son exploitation à partir de 1903. Ce tram circulera jusqu’en 1956 vers Poix, Maissin et Paliseul, Redu, Wellin, etc. Le sujet est illustré avec des clichés du tout début du XXe siècle et des photos plus récentes des années 1950.

La revue s’est penchée aussi sur l’exploitation de la tourbe, baptisée "le charbon du pauvre", à Ochamps, à Glaireuse et à Libin depuis le XIVe siècle jusqu’en 1930. Les traces des tourbières sont encore visibles aujourd’hui. Les tourbières ont été intégrées aujourd’hui dans des projets LIFE de protection de zones humides.

Le peintre Maurice Denis et le chemin de croix de Maissin

Un article consacré par Claude Bodson à son père Joseph qui fut prisonnier de guerre en 1940 et membre de la résistance (Armée Secrète) et un autre de feu Paul Hermand qui détaille sur 25 pages, la vie à Anloy entre 1920 et 1930 avec force photos, précèdent un gros chapitre documenté par Jean-Claude Lebrun sur l’ancien moulin banal de Villance et dont il est fait mention pour la première fois, dans le polyptyque de Prüm, en 893. L’historien a puisé ses informations dans les archives de Mirwart.

Le Chemin de Croix de l’église de Maissin (Paliseul) valait bien lui aussi un article dans la mesure où il est l’œuvre du peintre français Maurice Denis qui est une star, dans les années 1920, grâce à son atelier d’art sacré. Ce Chemin de Croix est la copie, réalisée par Maurice Denis lui-même, de celui qu’il a peint en 1917 à la chapelle du prieuré à Saint-Germain-en-Laye.

Dans ce chapitre, Danièle Hermand et Augustin Kreit expliquent qu’en 1924, la famille Braun contacte le curé de Maissin pour lui proposer un Chemin de Croix. Il comporte 14 stations sous la forme de tableaux en demi-lune. Il arrivera, en provenance de l’atelier de M. Denis, au printemps 1925 et provoquera une vive polémique entre la famille Braun et le curé Lambert qui était horrifié par le manque d’orthodoxie de ce chef-d’œuvre résolument moderne, des teintes claires et harmonieuses et conçue avec un nouveau regard.

Le curé va en référer à ses supérieurs qui se laisseront convaincre par Thomas Braun du bien-fondé de cette commande. Les tableaux seront enfin accrochés aux murs de l’église de Maissin. Ouf !

