"L’e-tourisme occupe la 3e place dans le commerce en ligne, indique Étienne Claude, directeur général de VISITWallonia. C’est dire l’importance de nos jours de proposer l’accès à la réservation, et au paiement en ligne des hébergements et activités touristiques. L’e-touriste est un consommateur exigeant, qui a besoin de tarifs, de connaître l’avis d’autres touristes, veut pouvoir réserver quand il le souhaite 24 heures sur 24 et via des solutions en ligne sécurisées."

« 41% des opérateurs non réservables en ligne »

Olivier Daloze, directeur de la commercialisation à VISITWallonia, précise: "Selon une étude menée en 2018 du secteur wallon, 73% de l’offre touristique ne dispose pas de processus de réservation en ligne, ou alors inadapté: 41% des opérateurs ne sont pas réservables en ligne, 10% le sont mais n’ont pas de visibilité propre, à savoir via un site ou des réseaux sociaux, et 23% ont un site et/ou sont présents sur les réseaux sociaux mais sont uniquement réservables via un canal extérieur. À partir de ce constat, on a voulu aider le secteur à passer le cap."

Parmi les initiatives lancées pour aider les "absents", VISITWallonia a organisé les premiers E-commerce Days.

Plus de 400 acteurs touristiques des secteurs d’activité et de l’hébergement ont répondu présent, mardi à La Bruyère en province de Namur mardi, ou hier au Quartier latin à Marche. Et assisté à des conférences sur les stratégies de communication digitale et commerciale pour la vente en ligne, les aides wallonnes ou encore les formations pour réussir sa transition numérique.

Ministre wallonne de l’Informatique, Valérie de Bue avait dépêché une représentante à Marche, Isabelle Monfort.

"Il y a une rupture numérique à combler, il existe des outils numériques à identifier et mettre en place, clame celle-ci. Il faut aussi savoir les utiliser correctement. Le touriste est de plus en plus exigeant. Le tourisme est de plus en plus connecté depuis quelques années, et cela est encore plus vrai depuis la crise sanitaire. On veut faire de la Wallonie une destination de vacances. Pour y parvenir, l’e-commerce est nécessaire."