La moitié des revenus d’intégration à Gouvy sont accordés à des étudiants

Pas d’effet de crise

20 000 € supplémentaires, compensés également en partie, sont dégagés pour les Revenus d’Intégration Sociale, les RIS. "Actuellement, nous avons une quarantaine de RIS en cours. La moitié de ces RIS sont des étudiants." Une donnée qui interpelle la conseillère Ghislaine Lejeune (min.) La bourgmestre Véronique Léonard est du même avis, même si elle y voit un enseignement positif: ces étudiants entreront dans un futur proche dans la vie active et abandonneront le recours à ces aides.

Raphaël Schneiders reprend la main et livre son analyse plus globale: "Pour les RIS, on ne voit pas un effet lié à la crise. À mon avis, on percevra ces effets plus tard, notamment via les aides en nature, notamment pour le chauffage."

Eau: fin de la limitation

L’échevin sera encore mis à contribution en fin de séance, interpellé notamment par Louis Annet (min.) sur différents aménagements de sécurité réalisés par la commune aux entrées de village. Plusieurs commentaires fusent autour de la table, exemples à l’appui. On commente, on s’interroge sur l’opportunité ou la pertinence de tel aménagement, sur leur dangerosité également. L’échevin commente: "Tous les aménagements sont réglementaires", avant de ponctuer: "Nous avons reçu beaucoup de messages de personnes qui trouvent cela bien. Nous avons également des messages de râleurs, qui râlent pour ça ou autre chose." Notons que lors de la soirée, on a appris de la bouche de l’échevin Michel Marenne que l’arrêté limitant la consommation de l’eau serait abrogé, les indicateurs étant au vert. Le conseiller Guy Schmitz (min.) pour sa part, souhaitait que l’on fasse le point sur le chantier, problématique, au cœur de Gouvy. La bourgmestre a opté pour que ce topo soit fait à huis clos.