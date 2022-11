Incendie de l’église: « On espère y célébrer Noël en 2023 » (vidéo)

À l’arrivée des hommes du feu, l’incendie était déjà trop important. La sacristie a été détruite et le plafond a lui aussi été emporté par les flammes qui ont atteint la toiture. Il n’en reste que les murs en pierres jaunes noircies. Le cœur et la nef ont quant à eux souffert de la fumée qui a recouvert l’ensemble du plafond. La suie s’est elle incrustée dans le tronc et jusque dans l’orgue qui attend d’être entièrement nettoyé sur place par une société spécialisée située à Tournai.

Un bâtiment bien assuré

Au niveau du matériel, les pertes sont peu importantes, même s’il faut déplorer la perte de l’autel trop abîmé pour être récupéré. une perte limitée que l’on doit au plan d’évacuation réalisé par la fabrique d’église à la demande des pompiers, bien avant l’incendie. "Cet inventaire a permis aux pompiers de savoir ce qu’il fallait faire et évacuer en premier de l’église et de sauver l’essentiel", précise Jean-Louis Gofflot, le trésorier de la fabrique d’église.

Depuis l’incendie, les bancs et le petit mobilier ont été nettoyés et sont actuellement entreposés dans un garde-meuble. L’intérieur de l’édifice a été entièrement déblayé et assaini. Le gros œuvre de la charpente de la sacristie est reconstruit et bâché pour éviter la pluie, en attendant la suite du chantier.

"Les travaux avancent bien, grâce notamment à la bonne couverture de l’assurance qui prend tout en charge au niveau du coût des travaux. L’assurance négocie directement avec l’entreprise qui réalise les travaux. Ce système permet aussi de passer outre le marché public, ce qui accélère aussi les choses. Par contre, le chantier est à l’arrêt car il y a un souci dans les délais de livraison des matériaux. Les prix fluctuent aussi très fort, ce qui ne facilite pas les choses", indique Didier Laforge, échevin arlonais en charge du Culte.

Une communauté sous le choc mais réactive

L’incendie à, on l’imagine bien, créé une vive émotion dans le chef des paroissiens et des villageois. "Des gens étaient en pleurs pendant l’incendie, se souvient Pascal Roger, curé de Stockem et doyen d’Arlon. Mais très rapidement, le chagrin a fait place à l’action. Dès le lendemain, la messe a pu être célébrée dans la salle Familia située juste à côté de l’église. Nous y avons aménagé une petite chapelle. le tabernacle a été nettoyé par les paroissiens et a pu être installé dans la chapelle provisoire. C’est un petit bout de l’église qui nous accompagne. Elle accueille les messes dominicales. Les funérailles, mariages sont répartis dans les autres églises arlonaises."

La durée des travaux à terminer est estimée entre 6 mois et 1 an selon l’entrepreneur. "Ce sera je pense plutôt une année que six mois. Disons que nous espérons célébrer la messe de Noël en 2023 dans l’église", conclut le doyen Pascal Roger.