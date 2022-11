Fauvillers en route vers une commune 100% renouvelable

En élaborant et mettant en œuvre ce plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat axé sur l’atténuation des émissions et l’adaptation au changement climatique, la commune de Fauvillers prend à bras-le-corps l’enjeu central de ce début de siècle. À noter que ce plan d’actions est le fruit du travail d’un comité de pilotage interne aux services communaux.

Trois secteurs prioritaires

Pour ce qui concerne le plan climat, quand nous comparons les chiffres de ces dernières années, on constate déjà une diminution continue de l’empreinte écologique de la commune. Fauvillers est passé de 24 750 tonnes d’équivalent CO2 en 2006 à 22 000 tonnes en 2019, soit une diminution de 11%. Par ailleurs, depuis 2019, la commune a entrepris plusieurs chantiers d’isolation des bâtiments publics, et il y a eu aussi l’installation du projet éolien à Warnach qui représente, à lui seul, une économie équivalente aux 2/3 des émissions de tous les secteurs de la commune.

De nombreuses actions ont déjà été menées par la commune ces dernières années. Et de rappeler la prime pour l’installation d’une citerne de récupération des eaux de pluie, l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’église pour alimenter la maison communale, le CPAS, la crèche et à l’école de Sainlez, la conversion à l’éclairage LED dans certains villages et aussi à l’école de Sainlez, la construction du parc éolien de 5 turbines dont une éolienne citoyenne. À la suite de l’analyse de vulnérabilité de la commune, il a été décidé d’axer la stratégie sur trois secteurs prioritaires.

Forêt: "Préparer les forêts à l’évolution des aires de répartition, lutter contre les maladies et les parasites."

Biodiversité: "Préserver les habitats et les biotopes, lutter contre les plantes invasives."

Santé: "S’adapter aux fortes chaleurs en portant attention aux publics fragiles et en limitant les surconsommations d’énergie de refroidissement."

Le plan présente aussi toute une série de pistes, incluant des audits, des rénovations, mais aussi des informations aux citoyens, des marchés groupés, pour tenter de progresser vers cet objectif ambitieux mais nécessaire.

Le plan d’actions comporte 99 actions parmi celles-ci: le projet "Zéro watt" en milieu scolaire, la formation à l’écoconduite, l’isolation des bâtiments communaux via UREBA, la pose de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments communaux, la mise en place d’une plateforme de rénovation des logements, le déploiement des bornes de recharges pour voitures électriques, la mise en place d’un plan chaleur…