Des inquiétudes exprimées par les écolos au conseil communal à Habay

Subventions tardives

Olivier Barthélémy (Pour Habay), rétorque que le plan d’action est réalisé à la demande des communes. Concernant les études, elles seront menées sur l’ensemble du territoire, et pas uniquement à Habay. De plus, un système est mis en place pour alerter les propriétaires d’étangs en cas d’inondations annoncées. Le premier échevin en profite pour exprimer son désarroi concernant le payement tardif des subventions de fonctionnement par la Région wallonne. "On a reçu l’argent de la Région pour 2022 il y a trois semaines. On n’a pas su payer les pécules de vacances. En tant que président, j’ai demandé aux agents de réduire leurs déplacements car on n’a pas d’argent pour payer ces frais." Tout est donc retardé, et, vu ces contraintes, la prudence reste de mise quant à l’établissement d’un calendrier.

Dans le flou, Marc Antoine s’abstiendra tandis que le reste du conseil entérinera le point.

Place du Centenaire

À Habay-la-Vieille, le dossier fait parler depuis de nombreux mois. Ici, il s’agit de l’occupation de la place par les entreprises qui pose question. Marc Antoine s’inquiète de l’utilisation de "presque la moitié de la place" par les engins de chantiers des entrepreneurs. Aussi, le conseiller s’attriste du fait qu’autrefois, "cette place était une vaste pelouse, aujourd’hui tout est minéralisé. Il y a longtemps que plus un seul enfant ne joue plus sur la place", ajoute-t-il. Bien qu’il remercie la commune d’être intervenue "vigoureusement" pour interdire les feux de détritus sur le chantier, selon lui, les arbres centenaires ne survivront pas aux travaux: "Les racines nourricières des tilleuls ont été piétinées, écrasées par le trafic des bulldozers à leurs pieds, aux dépôts de terre, moellons, graviers. Quand une branche gênait, un coup de tronçonneuse et le problème était réglé", conclut-il.

Johan Flammang (Pour Habay) répond que les entreprises travaillant pour la commune ont bien protégé les racines avec des éléments en caoutchouc. Cependant, cela ne semble pas être le cas des autres entreprises pour les appartements. L’échevin des Travaux propose de réaliser des contrôles plus réguliers sur de tels chantiers, tandis que le bourgmestre Serge Bodeux envisage de "descendre sur place" avec les différents acteurs du dossier.