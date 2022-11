Du moins, c’est le cas dans l’univers de l’écrivain Thierry Lefèvre. Après son premier roman Meurtre à Clochimont en 2019, qui a connu un beau petit succès, le Tillétois a déposé à nouveau sa plume dans le village de la commune de Vaux-sur-Sûre, pour un nouvel opus, La veuve de Clochimont. Un retour… en arrière puisque, si l’on reste dans les années 60, les événements se déroulent avant le fameux meurtre qui a provoqué le retour sur ses terres de l’ancien policier Joseph Bourcy, dans le premier bouquin. De quoi amener un nouvel éclairage sur les personnages et les mystères. "Après les très bons échos, j’avais envie de retourner dans cette ambiance, mais sous un prisme différent, confie celui qui est également collaborateur pour L’Avenir Luxembourg. Pas seulement une enquête, aussi amener autre chose, de l’humour, mais également aborder différents thèmes, comme le racisme primaire dans les campagnes par exemple."

Ce que cela raconte ? "Marie devient veuve et est contente de le devenir, elle qui n’a pas connu beaucoup de bonheur dans sa vie. Mais elle possède quelques secrets, que l’on va découvrir…, raconte l’auteur, dont c’est le 4e livre. La première partie est plutôt dans l’humour avec, entre autres, le regard corrosif de Marie. Les 2e et 3e parties deviennent, elles, de plus en plus sombres."

Un mélange de genres qui amuse l’écrivain. Avec une évolution visible par rapport au précédent roman. "Dans le premier, je ne voulais pas trop aller dans la profondeur des personnages, laissant l’imagination du lecteur s’amuser. Ici, les personnalités s’affinent. Et il reste encore pas mal de secrets…", souffle Thierry Lefèvre.

Ah, les personnages…

Des changements, mais toujours les mêmes ingrédients qui sentent bon la campagne. Avec le village de Clochimont d’abord, "mais ce n’est pas le vrai village, je l’ai imaginé différemment. Cela pourrait d’ailleurs bien se passer dans la campagne bretonne ou auvergnate, c’est le côté villageois qui ressort." Avec une nouvelle légende ensuite. Puis avec des noms bien connus chez nous, à l’instar de Bourcy ou Besseling. "En hommage à ma maman et ma grand-mère, souffle l’intéressé, qui a également glissé quelques jeux de mots sur des noms de commerces entre autres. S oyons clairs, aucun personnage ne fait référence à une personne réelle. Les noms de famille existent, mais les personnes sont entièrement sorties de mon imagination. Je le précise car certains pensent reconnaître quelqu’un, sauf que c’est impossible (rire)." Des personnages que l’on pourrait bien de retrouver pour un 3e volet: "C’est une possibilité, il y a encore plein de protagonistes qui pourraient s’ajouter et des secrets toujours enfouis…"

Avant cela, vous pourrez vous procurer La veuve de Clochimont et ses 148 pages en librairie ou sur le site de la maison d’édition, dont il est également le responsable: www.editionsmemory.be.

Le roman sera présenté par Miguel Lamoline ce vendredi 25 novembre à 19 h 30 à la salle Côté Champs à Clochimont (salle du football de Chaumont).

Et si vous n’avez pas encore dévoré le premier, pas d’inquiétude, ils peuvent se lire dans n’importe quel ordre. Pour un maximum de plaisir sans patienter.