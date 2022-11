460 500€ de chèques commerces mis en circulation en 10 ans à Bertogne, Sainte-Ode et Tenneville

"Depuis le début, quelque 17 500 chèques de 15 € et 39 600 chèques de 5 € ont été mis en circulation pour un total de 460 500 €, explique Pierre-Yves Faÿs, pour l’ADL. Nous autofinançons le projet en prélevant de 0,20 € à 0,50 € selon la valeur des chèques. Et puis il y a aussi des chèques perdus. Nous avons donc pu compter sur un budget de quelque 17 000 €."

Opération spéciale en décembre

Pour faire vivre cette dynamique, l’ADL a organisé différents événements.

"En 2015, nous avons fait imprimer et distribuer des dépliants de présentation avec des coûts de réductions, poursuit M. Faÿs. Depuis 2017, nous organisons une opération annuelle en décembre: 50 € de chèque et 5 € offerts. En 2017, nous avons aussi organisé une action de tickets à gratter et nous étions encore présents pour une opération de relance économique après le Covid: 25 + 5."

Pour saluer ces dix ans d’existence, l’ADL avait invité les commerçants des trois communes pour y présenter ce bilan, mais aussi pour lancer un nouveau projet, celui de la création d’une association de commerçants pour ces trois communes. La CLAC, la Confédération luxembourgeoise des associations de commerçants, était également présente pour soutenir ce projet. Reste à présent à voir si les indépendants vont répondre à cet appel alors qu’ils sont majoritairement heureux du travail effectué actuellement par leur ADL.