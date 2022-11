143e Fête de la Saint-Éloi ce dimanche 27 novembre à Bouillon

À 9 h 45, départ du 1er cortège depuis la salle Sainte-Cécile ; à 10 h 15, grand-messe en l’église avec bénédiction des pains et distribution de ceux-ci à l’issue de l’office ; à 11 h 15, départ du 2e cortège à travers la ville. Cortèges et messe seront animés et emmenés par l’harmonie "L’Union Bouillonnaise", garante de la tradition au même titre que les civières et les tenues traditionnelles des porteurs.

S.I Bouillon 061 46 42 02