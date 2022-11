L’œuvre de Comès se décline à Érezée, La Roche et Tenneville

Exposition sur les sorcières et le divin en Ardenne à La Roche

La première, qui vient d’être lancée, est une exposition baptisée "Comès, son Ardenne mystérieuse".

Elle est visible en la maison paroissiale à La Roche-en-Ardenne, jusqu’au 18 décembre prochain. Une exposition, dont l’entrée est libre, divisée en trois parties: le sens divin de l’Ardenne, les marginaux et les sorcières. Lors du vernissage de cette expo, Sébastien Pierre, directeur-conservateur du musée Piconrue-Musée de la Grande Ardenne à Bastogne, partenaire de l’événement, a rappelé l’importance de l’œuvre de Comès, "Un artiste mais également un auteur de top niveau", commente-t-il. Son institution a prêté plusieurs pièces et copies de planches originales qui agrémentent l’expo. Le visiteur aura également l’occasion de découvrir le document original d’un procès de sorcellerie qui s’est tenu à La Roche-en-Ardenne au XVIIe siècle, document venu en droite ligne des archives de l’État à Arlon.

Conférence sur les rebouteux à Cens

Second axe de l’hommage, une conférence titrée "Comès et les rebouteux en noir et blanc". Elle aura lieu ce jeudi 24 novembre, 20 h, en la salle des 4 vents à Cens (Tenneville). Autour de l’œuvre de l’artiste, le public assistera à un regard croisé de Frederic Pâques, historien de l’art et de Philippe Carrozza, journaliste et auteur de divers livres dont deux (et bientôt trois) sur le monde des rebouteux.

Il parlera essentiellement du deuxième tome intitulé "Rebouteux et médecines alternatives allègent-ils nos pharmacies ?".

La participation aux frais est fixée à 5 €.

Musique à Érezée

Dernier rendez-vous, à la salle du Concordia à Érezée, le 2 décembre à 20 h 30, avec un concept pour le moins original que nous décrivent les organisateurs: "L’œuvre “Silence” sera projetée sur écran, case par case, et illustrée musicalement par deux musiciens. Une manière unique de se plonger dans l’univers noir et blanc de l’auteur et illustrateur ardennais Comès." Le prix d’entrée est fixé à 9 €.

www.mcfa.be