Le marché de Noël de Durbuy ouvre ce vendredi

Les commerçants, exposants et l’organisateur, le Syndicat d’initiative local, accueillent comme un soulagement cette édition sans mesure sanitaire. Désormais, plus de jauge ni de CST a présenté. L’entrée sera donc à nouveau gratuite.

Les chalets en bois des exposants seront installés devant l’anticlinal, sur la place Roi Baudoin et dans les rues entre les deux, la Place aux Foires et l’avenue Philippart. "Je tiens à souligner l’investissement financier et en temps du Syndicat, pointe Pablo Docquier, échevin durbuysien du tourisme. Ils se sont donnés sur la décoration autour de l’anticlinal, l’espace est magnifique."

Une patinoire moins énergivore

D’un point de vue de la mobilité, Durbuy sera uniquement accessible par Tohogne et Petit-Han. L’accès par Bohon, via la Neuve Voie, sera fermé. En cas de fortes affluences, les visiteurs auront la possibilité de se garer sur le parking d’Adventure Valley à Rome et de prendre une navette vers le marché de Noël.

Concernant la patinoire, une réflexion a été menée pour trouver une alternative moins énergivore qu’à l’accoutumée. Un dispositif synthétique a été envisagé, mais il n’y en avait plus de disponible sur le marché. "Nous avons trouvé une autre option en glace qui réduit les pertes de 50%, explique Pablo Docquier. La patinoire est munie d’un tapis qui permet de conserver sa température basse sans surconsommer."

Suite à une édition 2021 au bilan mitigé, les Durbuysiens ont hâte d’y être. "Après les différentes crises qui nous avons traversé et traversons encore, je pense qu’un peu de féerie de Noël fera le plus grand bien à tout le monde", conclut l’échevin du tourisme.

Le marché de Noël est ouvert du vendredi au dimanche à partir de 25 novembre 2022, puis tous les jours à partir de 19 décembre jusqu’au 8 janvier 2023. Infos: www.durbuytourisme.be