La fabrique d'église de Libramont bientôt en cessation de paiement ?

Le président de la fabrique de Libramont, Dominique Fabry, ne mâche pas ses mots. Déjà, il conteste les dires de l’échevine Carole Janssens qui affirmait dans nos colonnes (lire aussi L’Avenir de samedi 19 novembre ou lavenir.net) M. Fabry explique qu’il n’a pu participer à la réunion convoquée par l’échevine parce que retenu par son travail. "J’ai demandé à la trésorière et au secrétaire du Conseil de fabrique de me remplacer", dit-il. Il s’étonne aussi que la convocation ne mentionnait pas les mesures d’économies. "Or, estime-t-il, ce sont des sujets importants. Je n’avais donné aucun mandat à mes représentants pour décider de quoi que ce soit."

Et, concernant cette capacité de décider, M. Fabry rappelle le décret impérial du 30 décembre 1809 qui régit les fabriques d’église: " Le conseil de fabrique ne peut délibérer que lorsqu’il y a plus de la moitié des membres présents à l’assemblée ; et tous les membres présents signent la délibération, qui est arrêtée à la pluralité des voix. En clair, aucune décision du Conseil n’a pu être prise et validée à la réunion du 3 octobre dernier, car les conseils de fabrique ne formaient pas une majorité et ne pouvaient pas décider. Aucune délibération n’a été signée."

Toutefois, le président de la fabrique de Libramont reconnaît que les personnes présentes à la réunion "ont acquiescé car tout le monde est d’accord, vu la crise de faire des économies.".

Pour M. Fabry, les fabriques sont conscientes des difficultés budgétaires des Communes. "Nous n’avons pas attendu les directives de l’administration communale pour faire des économies: remplacement des ampoules par du LED, consignes pour que l’église ne soit allumée qu’en dernière minute avant le début des offices, diminution des thermostats de 2° et préchauffage réduit au minimum", détaille M. Fabry.

En cessation de paiement à la fin du 1er semestre ?

Le président estime que "les modifications budgétaires demandées (budget électricité et chauffage à la baisse) ne paraissent absolument pas tenables. Il nous aurait été proposé de garder le même budget que l’année dernière, nous aurions certes dû être amenés à ne pas chauffer certaines églises pendant les offices pendant les périodes les plus froides car il faut savoir que nous avions encore des contrats fixes jusqu’à la fin d’année et que pour 2023 les montants seront beaucoup plus importants. Mais ici, on nous demande de diviser par deux le budget mazout et gaz et l’éclairage. Autant dire qu’à la fin du 1er semestre nous nous retrouverions probablement en cessation de paiement faute de moyens financiers suffisamment budgétisés", calcule M. Fabry.

Il ajoute que la fabrique d’église de la paroisse du Sacré-Cœur de Libramont ne possède aucun bien. L’entièreté de ses dépenses est prise en charge par l’Administration communale.

«Les messes auront encore lieu le dimanche et en semaine»

M. Fabry s’interroge encore sur la légalité de la mesure prise par le collège d’obliger les fabriques à payer le personnel de nettoyage, organiste, sacristain, à la prestation: "Ces personnes sont engagées sous contrat de travail (CDI). De quel droit pourrions-nous leur imposer une diminution de leurs prestations, synonyme pour eux de perte de revenus, certes provisoire, mais réelle tout de même ? En agissant de la sorte nous nous exposons à des poursuites devant le tribunal du travail de la part de nos employés ou ouvriers."

Et le président de conclure: "Des offices continueront à être célébrés dans nos églises le dimanche ou en semaine, car le nombre de messes et l’endroit où elles ont lieu ne sont que du seul ressort du curé de la paroisse. Mais nous serons contraints et forcés de ne pas chauffer celles-ci lors des offices de semaine. Ma crainte est que cela diminue encore la fréquentation de nos églises".