Nous avons posé cinq questions à 6 people de la province de Luxembourg, issus de différents secteurs.

1) Regarderez-vous beaucoup de matches du Mondial, uniquement ceux de la Belgique ou aucun ?

2) Où ? Et avec qui ? En famille, avec des amis, devant un écran géant ?

3) Quel parcours voyez-vous pour la Belgique ?

4) Quel est votre joueur belge préféré ?

5) Qui gagnera la Coupe du monde ?

Julien Lapraille (ex-candidat Top Chef et animateur RTL): « Ceux qui prônent le boycott sont en retard d’une guerre »

©ÉdA

1. Je suis fan de foot. Dès que j’aurai l’occasion de regarder un match, je le regarderai. La question de l’attribution au Qatar, c’était il y a dix ans qu’il fallait se la poser. Ces personnes qui prônent le boycott sont en retard d’une guerre. C’est à ce moment-là qu’il fallait réagir. Je ne cautionne pas ce qui se passe là-bas, mais je ne cautionne pas non plus qu’on incite au boycott. Il faut se concentrer sur le sportif maintenant.

2. Je regarde les matchs plutôt en famille. Après, je suis un homme du moment et de l’instant, ça dépendra donc des propositions et des occasions.

3. J’espère le plus loin possible. Si on part d’avance perdant, on ne sera pas gagnant c’est sûr (rires). Après, il faut être réaliste, je ne m’attends pas au parcours de 2018 (NDLR: 3e place), au vu du nombre de blessés. Avec la différence de température entre l’Europe et le Qatar, et la durée des temps additionnels, j’ai peur de l’hécatombe.

4. Je vais être chauvin et dire Thomas Meunier, c’est un bon gars. Lundi soir, j’étais encore au téléphone avec lui (NDLR: c’est son associé dans T’char à Bastogne). Il faut être fier d’avoir un joueur de la province au Mondial. Il y a aussi Timothy Castagne, mais je ne le connais pas.

5. Je n’aime pas donner de pronostics avant les premiers matchs de chaque équipe. Puisque vous insistez vraiment, le beau jeu du Brésil ou le réalisme des Hollandais pourraient faire la différence.

Jodie Devos (soprano): « Je ne regarderai aucun match »

Jodie de Vos Photo: Marco Borggreve

Ne comptez pas sur Jodie Devos pour vous raconter ne serait-ce qu’un seul match du Mondial, elle n’en regardera aucun. " Je suis un peu allergique au foot. Je n’ai regardé qu’un match en quinze ans, celui où la France a éliminé la Belgique. Et j’étais en France à ce moment-là, j’ai donc fait profil bas. Donc je ne peux répondre qu’à la première question (sourire). Je ne regarderai aucun match. Et encore plus dans le contexte actuel qui me révolte vraiment. Ici, même si la Belgique va en finale, je ne regarderai pas.

Quant aux Diables rouges, je n’en connais qu’un seul, Kevin De Bruyne. "

Arnaud De Lie (cycliste): « L’Angleterre l’attend depuis si longtemps »

©BELGA

1. Je ne compte regarder aucun match. Juste peut-être la finale, mais je ne sais même pas quand elle est programmée. Chez nous, à la ferme, personne n’est amateur de football. Cela vient sûrement du fait que la plupart du temps, on est toujours au boulot quand débutent les retransmissions.

Toutefois, quand l’occasion se présente, je prends plaisir à regarder un beau match de Champion’s League. De plus, tout en n’étant pas un fan du ballon rond, je m’intéresse tout de même aux résultats. À commencer par ceux de notre équipe nationale, évidemment.

2. À la maison. Peut-être avec le petit ami de ma sœur qui, lui, est un passionné de football.

3. Jusqu’en finale, j’espère… J’entends beaucoup de commentaires négatifs à leur égard, mais je suis persuadé qu’ils vont nous surprendre. Bon, quand je parle de finale, je suis sans doute un peu chauvin. C’est vrai aussi que l’opposition est vraiment très relevée dans cette compétition. Alors, ce serait déjà bien de les voir atteindre les quarts de finale.

4. J’aime bien Yannick Carrasco pour son style de jeu, surtout sa technique. Juste derrière, je place les deux frères Hazard. En fait, dans une équipe de football, mes préférés, ce sont les latéraux. Peut-être parce qu’ils allient technique et vitesse (rire).

5. L’Angleterre. Elle l’attend depuis si longtemps… J’apprécie son style de football avec des joueurs qui s’engagent au maximum du début à la fin.

Aline Zéler (ex-Red Flames): « Les quarts, mais difficilement »

©ÉdA

1.Uniquement ceux de la Belgique car je veux voir l’évolution du groupe uniquement. C’est ma manière de boycotter face au non-respect des Droits humains. J’ai d’ailleurs dernièrement participé à une campagne médiatique.

2. Avec mon meilleur ami, en mini-comité. Les horaires ne sont vraiment pas faciles. À 11 h, avec le boulot, c’est chaud. Et cette période de l’année n’est vraiment pas très attractive.

3. Jusqu’en quart, mais elle passera difficilement le premier tour. Les défenseurs ont perdu un niveau en revenant au pays. Je crois beaucoup en Michy et il faut croiser les doigts pour Lukaku. Le point positif est la stabilité du duo Witsel et De Bruyne.

4. Kevin De Bruyne. Le match de l’Égypte n’est pas une référence quand tu connais réellement comment se passe la préparation d’un grand tournoi. Il n’est jamais facile d’acquérir des automatismes en peu de match.

5. Les Pays-Bas ou le Brésil. La mentalité hollandaise m’impressionne toujours. Et le Brésil est la meilleure équipe sur le papier.

Stéphane Dauvin alias Stedo (dessinateur des Pompiers): « L’Angleterre championne en finale contre l’Argentine »

1. Lors des dernières coupes du monde, j’ai toujours essayé de regarder le plus grand nombre de matchs possible. Pour cette Coupe du Monde au Qatar, ça risque d’être plus compliqué, vu les horaires en pleine journée, de certains matchs. Je regarderai les résumés au pire. Pour l’anecdote, je n’ai pas pu regarder le premier match Qatar-Équateur ce dimanche, puisque je revenais d’un festival BD en France. Je l’ai donc écouté à la radio… Je n’aurais pas dû, j’ai failli m’endormir au volant (rire) !

2. J’ai toujours préféré regarder les matchs en petits comités. Que ce soit en famille ou avec des amis. Je ne dérogerai pas à la règle.

3. Comme tout le monde (ou presque), je me suis prêté au petit jeu des pronostics. Je ne nous vois pas aller plus loin que les 8e de finale. Mais bon, le football est loin d’être une science exacte. Chaque Coupe du Monde réserve son lot de surprises. Donc, soyons des supporters optimistes !

4. KDB, Kévin De Bruyne. C’est clairement notre maître à jouer ! C’est lui qui tirera ou pas l’équipe vers le haut.

5. Une finale Argentine-Angleterre me plairait bien (on connaît leur rivalité historique) avec une victoire au forceps de l’Angleterre.

Olivier Schmitz (gouverneur de la province de Luxembourg): « Moins d’enthousiasme pour ce Mondial »

©EDA Claudy Petit

1. Je compte regarder les matchs des Diables uniquement. Pourquoi pas les autres matchs ? Par manque de temps, et puis j’éprouve moins d’enthousiasme pour ce Mondial que pour les autres, du fait de la période de l’année et de toute l’ambiance qui entoure cette organisation.

2. Je regarderai les matchs de la Belgique entre amis. Et avec mon équipe, quand cela s’y prêtera, comme jeudi contre la Croatie.

3. J’espère qu’ils arriveront à sortir du groupe et atteindront les huitièmes de finale. J’espère bien sûr qu’ils iront plus loin, mais je reste raisonnable.

4. J’ai un coup de cœur pour nos deux Luxembourgeois: Timothy Castagne et Thomas Meunier. Mais étant de Lavacherie, j’ai une préférence pour Thomas.

5. J’hésite entre le Brésil et les Pays-Bas… Il faut choisir ? Alors je vois bien le Brésil émerger.