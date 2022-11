« Ceux qui prônent le boycott sont en retard d’une guerre »

2. Je regarde les matchs plutôt en famille. Après, je suis un homme du moment et de l’instant, ça dépendra donc des propositions et des occasions.

3. J’espère le plus loin possible. Si on part d’avance perdant, on ne sera pas gagnant c’est sûr (rires). Après, il faut être réaliste, je ne m’attends pas au parcours de 2018 (NDLR: 3e place), au vu du nombre de blessés. Avec la différence de température entre l’Europe et le Qatar, et la durée des temps additionnels, j’ai peur de l’hécatombe.

4. Je vais être chauvin et dire Thomas Meunier, c’est un bon gars. Lundi soir, j’étais encore au téléphone avec lui (NDLR: c’est son associé dans T’char à Bastogne). Il faut être fier d’avoir un joueur de la province au Mondial. Il y a aussi Timothy Castagne, mais je ne le connais pas.

5. Je n’aime pas donner de pronostics avant les premiers matchs de chaque équipe. Puisque vous insistez vraiment, le beau jeu du Brésil ou le réalisme des Hollandais pourraient faire la différence.