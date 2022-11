« Beaucoup d’espoir », « Coeur qui balande », « Ils s’en câlissent »: des expatriés luxembourgeois suivront les Diables depuis le Canada

Car le virus Diables rouges, il l’a refilé à son fils Gabriel depuis tout petit. Avec lui, il accroche le drapeau dans le salon et à la voiture, il ne rate aucune rencontre. "Je lui faisais même rater l’école pour qu’il regarde les grands matchs avec moi", rit en toute franchise le Québeco-messancéen.

La sélection

Jean-Paul Dahm est très heureux de la sélection et confiant dans la victoire des Belges. "J’assume, rit-il, je suis convaincu qu’ils peuvent gagner la Coupe ; j’ai beaucoup d’espoir ! J’ai juste les craintes habituelles: Lukaku ou Hazard blessé, un coup mal placé, une technicalité…"

Le groupe dans lequel est tombée la Belgique le laisse confiant aussi. "C’est un bon tirage, même si le Canada est la surprise qu’on a peur de déballer. Je ne pensais pas vivre un jour un match de Mondial entre mes deux pays !"

« Pas un match facile »

S’il est confiant dans la victoire des Diables, il se méfie de l’excellente sélection canadienne. "C’est une équipe montante, un peu comme les Diables il y a une dizaine d’années. Avec de très bons éléments. Il ne faut pas croire que ce sera un match facile."

Et d’ajouter que contrairement aux Belges, qui entament ce Mondial avec l’envie d’encore mieux faire que la dernière fois, les Canadiens n’ont rien à perdre. "C’est leur première sélection pour le Mondial depuis 36 ans, leur présence est déjà une victoire en soi."

Alors ce mercredi, même avec un pincement au cœur pour sa terre d’adoption, il sera à fond derrière la Belgique. "C’est une génération incroyable, la Belgique a vraiment encore un bel avenir football devant elle."

Où ira-t-il voir les matchs ? "A la maison. D’ailleurs le suivant tombe à mon anniversaire, donc on va faire venir toute la famille pour le regarder ensemble !"

Un vrai fan des Diables rouges, on vous dit… foi de caribou noir-jaune-rouge !

Cindy Duchêne, Messancéenne: « Mes amis ? Ils s’en câlissent »

Cindy Duchêne

"Mes amis québequois ? Ils s’en câlissent complètement", répond Cindy Duchêne. Comprenez par là que ses amis s’en désintéressent totalement.

La Messancéenne vit depuis six ans au Québec. Le match Belgique-Canada, elle le suivra, mais il va falloir chercher (et bien chercher), pour trouver un bon petit groupe avec qui le regarder. "Ici, le sport national c’est le hockey, pas le soccer (lisez football), explique Cindy qui s’exprime avec le savoureux accent de son pays d’adoption. Il n’y a pas d’engouement par rapport au foot."

Ses amis la chambrent-ils avant ce rendez-vous mondial ? Que nenni. "Ils n’étaient même pas au courant qu’il y avait un match de foot opposant la Belgique et le Canada, c’est moi qui leur en ai parlé, répond Cindy Duchêne. J’aurais peut-être pu les motiver à regarder avec moi si le match avait lieu un vendredi soir, mais un mercredi à 14 h (NDLR: heure locale), je n’ai pas beaucoup d’espoir."

La Belge a donc cherché, via les réseaux sociaux, d’autres personnes intéressées par le match. "Je n’ai pas envie d’être la seule à regarder le match, accoudée au bar, sourit-elle. C’est moins motivant quand il n’y a pas une gang (lisez une bande) autour de toi qui regarde aussi." Et finalement, elle se rendra au Belga, un resto-bar belge du Vieux Québec pour suivre la rencontre.

Cindy supportera bien évidemment les Diables. "Mais si le Canada gagne, ça ne me dérangera pas du tout, confie-t-elle. Ce sera bien la première fois pour un adversaire de la Belgique !"

Entre expats dans un bar belge pour Joséphine Vanguers, originaire de Florenville

Joséphine Vanguers avait déjà suivi le Mondial 2018 depuis Montréal

Joséphine Vanguers a 29 ans et est depuis bientôt 5 ans à Montréal. Partie en PVT (Permis Vacances Travail) en janvier 2018, elle n’en reste pas moins une fervente supportrice de nos Diables rouges. "J’ai déjà pu assister à la Coupe du monde de 2018 au Canada, explique la jeune femme originaire de Florenville. De manière générale, je ne regarde pas vraiment le foot. Je m’y intéresse juste pendant les grandes compétitions pour pouvoir profiter et faire la fête autour de ces événements."

Dur dur, un Mondial sous la neige

Pour elle, ce Mondial ne sera pas suivi avec autant de ferveur que d’habitude.

"Cette année, je ressens un peu moins d’engouement pour la Coupe du Monde de manière générale comparé à celle qu’on a vécu en 2018. La grosse différence est que cette année c’est en hiver donc plus difficile de retrouver l’ambiance festive qu’on retrouvait dans les rues et parcs de Montréal il y a quatre ans. Mais malgré tout, on garde la motivation de regarder les prochains matchs de la Belgique à l’intérieur des bars, bien au chaud !"

Premier match en plein après-midi

Le match Belgique-Canada ayant lieu à 14h (NDLR: à l’heure de Montréal), il sera difficile de retrouver une foule de supporters et d’aller le voir dans un bar. "Ce sera plus calme de mon côté. Comme je suis en télétravail, je vais tout de même pouvoir le regarder de chez moi en jonglant avec le travail. Mais je regrette quand même de ne pas pouvoir aller profiter de l’ambiance dans un bar pour ce match comme nous jouons contre les Canadiens !"

Le suivant, en revanche, elle compte bien rattraper le coup. "Comme c’est ce dimanche, nous allons nous rassembler avec des amis expatriés dans un bar belge, de Montréal," Le Vestiaire ", pour pouvoir retrouver la bonne ambiance ! Le match sera à 8h du matin à Montréal mais le bar ouvre tout de même ses portes et donc nous sommes très contents et avons hâte d’aller le regarder, même si c’est tôt le matin !" Un match à 8h un dimanche matin… Si ce n’est pas du dévouement pour nos Diables ça !

Alain Otto, originaire d’Houffalize: « Entre les deux, mon cœur balance »

Pour Alain Otto, originaire d’Houffalize, ce sera 50% Belgique, 50% Canada!

Alain Otto habite près de Mont-Tremblant, au Québec, depuis 1996. Originaire d’Houffalize, il y était connu comme distributeur de bières locales et nationales. Aujourd’hui canadien d’adoption, il suivra la Coupe du monde, mais avec un cœur légèrement divisé. "J e suis ici depuis longtemps, rit-il, je suis maintenant canadien aussi. Je dirais que je supporte les deux équipes. Pour le match de demain, je serais donc heureux quelle que soit l’issue ".

Le Canada, rival doré

Mais il le reconnaît, l’équipe canadienne force son admiration. "Rien que leur qualification est extraordinaire, ils ont fait un sacré parcours. 36 ans qu’ils n’avaient plus été sélectionnés, c’est quelque chose quand même ! Alors c’est sûr qu’ils n’iront peut-être pas aussi loin que les Diables rouges, mais ils peuvent quand même nous surprendre. C’est ça tout le fun !" Et de terminer, presque en chuchotant: "Bon, j’avoue que pour le match, j’ai un petit penchant pour le Canada…"

Les Diables quand même

Alain Otto reste quand même un fan de nos Diables rouges. "Nous avons une sélection formidable, avec de très grands noms du football international, salue-t-il. Il y a certains nouveaux que je ne connais pas encore très bien sur le terrain, mais j’ai hâte de les voir. Et puis il y a Courtois, évidemment. Ce joueur est exceptionnel."

Pour gagner contre le Canada, il reste cependant sur ses gardes: "Il va falloir qu’ils sortent un grand match, car c’est un adversaire dont il faut se méfier ! Et la tâche de nos Diables ne sera pas facile, surtout s’ils ne jouent pas mieux que contre l’Égypte…"

Mais au final, la victoire de l’un ou de l’autre le comblera: "Que voulez-vous, c’est quand même l’affrontement entre mes deux maisons ! Mais il y aura plus d’émotion si le Canada gagne, car le football est en train de gagner en popularité ici. C’est assez nouveau, et ce n’est pas encore comme chez nous, mais de plus en plus de jeunes sont en train de s’y mettre et de suivre. Il y a tout de même six joueurs de l’équipe de Montréal repris dans l’équipe nationale ; c’est énorme !"

Le match, il le suivra à la maison. "Contrairement à chez nous, il n’y a pas cette habitude, dans la culture québécoise, d’aller dans les bars voir les matchs pour le football, contrairement au hockey. Mais je serai attentif… et que la meilleure équipe l’emporte ! Je serais heureux et derrière les deux quoi qu’il arrive."