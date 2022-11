Pour cette nouvelle pièce, les acteurs Victor Boulanger, Nathalie Dealmeida, Joëlle Dumont, André Gillardin, Dominique Gillet, Paul Gonry, Sylviane Guidi, Jean-Marc Jacquemin, Marc Monart et Vicky Thiéry deviennent les membres d’une équipe de cinéma qui a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui, on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme. Au cours du tournage, on va découvrir que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres, d’autant qu’il rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal. Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage…