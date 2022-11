Un service complémentaire aux 16 épiceries sociales de la province

Lancée en mars 2021, l’épicerie sociale itinérante au départ de la Croix-Rouge de Virton est la première du réseau et constitue un véritable magasin de proximité. Grâce à l’acquisition d’un véhicule plus spacieux de 20 m3, la capacité de ce magasin social sur roues a été doublée et le nombre de familles aidées n’a cessé d’augmenter. Envoyés par les CPAS, les bénéficiaires de ce service paient 50% du prix du commerce sur leurs achats de produits d’épicerie et d’hygiène. La collaboration avec les banques alimentaires et les "Repas solidaires Gaumais" permet de compléter ce panier avec des produits frais gratuits.

Grâce à ses tournées mobiles au sein des communes de Virton, Musson, Rouvroy et Meix-devant-Virton, l’épicerie apporte une aide matérielle et du lien social plus de 100 familles précarisées en milieu rural et dans des villages parfois très isolés. Le projet est en effet un moyen d’entrer en relation, d’accompagner et de rompre l’isolement de ces populations. Dans le contexte actuel, venir à la rencontre des particuliers a plus que jamais du sens.