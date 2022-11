Trois points lui étaient consacrés: un pour l’aménagement paysager et les voiries, un autre pour l’alimentation en eau et le dernier pour les conventions d’échanges et d’acquisition.

"Trois entreprises, dont ADS, un menuisier et le groupe Penning-Keolis sont en attente pour migrer vers cette zone. Une fois que les voiries seront terminées, la Commune assure ra la reprise et donc l’entretien", explique le bourgmestre Benoît Piedbœuf. La conseillère de la minorité, Christelle Mathieu, a rétorqué: "Plusieurs riverains s’inquiétaient de ce projet, notamment concernant la zone tampon. Est-ce possible de la faire dès que possible ?". Et le bourgmestre de répondre: "Tout est prévu, mais la zone tampon concerne l’autre phase. La problématique impliquant les voisins est résolue", ajoute-t-il.

Idélux se chargera à la place de la Commune de l’installation des infrastructures d’alimentation en eau.

Eau potable et eaux usées

Pour les exercices de 2023 à 2025, la taxe sur l’entretien des égouts sera modifiée. Les immeubles à appartements seront effectivement taxés différemment. "La taxe est fixée à 50€ par logement. Auparavant, un immeuble comprenant 10 appartements payait 50€. Désormais, chaque habitation ou appartement devra s’acquitter de cette même somme chaque année", explique l’échevine Isabelle Michel. Au niveau de la distribution d’eau, là aussi, il y a une légère augmentation du coût-vérité-distribution (CVD). "Nous sommes contraints de répercuter cette augmentation. En 2023, le CVD augmente de 9 centimes, passant ainsi de 2,20€ à 2,29€", termine-t-elle. Précisons que Tintigny, toujours propriétaire de son réseau d’eau, propose un coût-vérité-distribution inférieur à celui de la SWDE qui s’élève à 2,62 euros.

Tiers-lieux ruraux

Pour terminer ce conseil communal, les élus ont discuté de l’appel à projet "tiers-lieux ruraux". L’ambition de la majorité, c’est de développer un espace dédié au télétravail et au coworking sur le site du château de Rossignol ainsi que d’aménager l’église du village. "Le Parc Naturel de Gaume a déjà introduit le dossier pour obtenir un financement de 253 160 euros pour accueillir de nouvelles associations. Tintingy pourrait obtenir un autre subside de 246 840 euros pour aménager une partie de l’église de Rossinol en salle polyvalente", détaille le bourgmestre. Si le projet est retenu par le SPW, la Commune devra inscrire ces aménagements dans les budgets 2023 et 2024.