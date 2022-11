Sampont a rendu hommage au père Albert Henckels

Né en 1922, il est normal que peu d’habitants de Sampont ont croisé sa route. Albert est né dans une famille modeste, son papa est domestique de ferme. Il est l’aîné d’une fratrie de 4 enfants dont deux sont morts en bas âge. Sa maman décède lorsqu’il a à peine 4 ans !

Après ses études primaires, il entre à Gentinnes au collège des pères Spiritains, à 160 km de Sampont, ce collège dispensait des humanités anciennes avec un des buts, celui de former de futurs missionnaires.

Comme certains l’ont rappelé, ce que les Sampontois retiennent surtout du Père Albert, c’est sa mort violente en ex Congo, dans le nord du Katanga, le 1er janvier 1962.

Devoir de mémoire et une plaquette

Une plaquette retraçant la vie de ce prêtre martyr a été réalisée grâce à un collectif villageois sous la houlette d’André-Marie Antoine. Une journée d’hommage à laquelle le bourgmestre d’Arlon Vincent Magnus et l’échevin Didier Laforge avaient tenu à être présents.

Ce 1er janvier 1962, dans nos colonnes de l’Avenir, l’on évoquait le sort tragique de 20 missionnaires de la Congrégation du Saint-Esprit (19 pères belges, dont le père Albert et un frère hollandais) soupçonnés d’être des mercenaires, ils sont fusillés dans l’enceinte du camp militaire de Kongolo.

Cette journée d’hommage, la réalisation de la plaquette et de l’exposition ont été réalisées avec brio par André-Marie Antoine, Jacques Bricq, Murielle Cuvelier, Jean-Michel Dupas, Jacky Feller, Bernard Hugo, Michelle Lallemand, Didier Magnette, André Mandy, Roger Marthoz, Ghislaine et Yolande Mathay, Luc Mertz mais aussi Christian, Claire, André, Monique, Julien, Adèle, Pierre, Jean-Claude Noël, Olivier Pesesse, Francine Thiry sans oublier le doyen Pascal Roger.

Dans son allocution le bourgmestre d’Arlon reconnaît bien honnêtement qu’il ne connaissait guère le parcours de ce martyr de la commune mais Vincent Magnus a aussi tenu à insister sur le rôle important qu’ont tenu et que tiennent encore les missionnaires: Ma maman a une sœur qui s’appelait sœur Emmanuelle, oui nous aussi avions notre Sœur Emmanuelle, et elle aussi est partie en mission. Quand j’étais jeune, j’ai beaucoup entendu parler de missions et je me souviens qu’à la maison, l’on mettait toujours un peu d’argent de côté pour les aider. Je suis heureux de voir que les missionnaires sont toujours bien et bien présents et qu’ils font un travail formidable !