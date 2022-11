Cela pourrait être le titre du court-métrage qui s’est joué lundi soir pour la première réunion conjointe du conseil communal et de celui de l’aide sociale, à Sainte-Ode. Quatre minutes pour expliquer les synergies entre les deux entités.

La présidente du CPAS Laurence Henrotte a ainsi présenté des économies d’échelle au niveau des bâtiments, de la communication via le bulletin communal, avec l’échange de services, la distribution des repas à domicile et les marchés publics. Et dans les nouveautés ? "Rien de prévu, mais si vous avez des idées…", conclut Mme Henrotte. Pas de réaction autour de la table.

Il a donc fallu attendre 26 minutes pour entamer le conseil proprement dit, qui ne regorgeait pas non plus de points très importants.

Les édiles se sont accordés sur les ordres du jour des AG des intercommunales, sur les budgets des fabriques d’église ou encore sur les nouveaux membres de la CLDR. "Nous avons eu trente candidatures, explique l’échevin Jean-Pol Misson. Nous en avons retenu 18, 9 effectifs et 9 suppléants, avec des répartitions selon les villages, les âges, les professions. Le plus jeune membre est né en 1989 et le plus âgé en 1946."

L’entreprise fait faux bond à un marché public

La Commune a aussi décidé de relancer un marché pour la mise en conformité des bâtiments publics. "C’est un gros problème que nous devons régler, explique l’échevin Christophe Thiry. Une société avait reçu le marché, mais il n’a fait qu’un bâtiment, puis est aux abonnés absents depuis plus d’un an. On a tout essayé, sans réponse. Il faut donc agir. Il semble dépassé par les événements. On relance donc un marché en y ajouter les dépannages éventuels."

L’échevin avait également prévu de présenter les différents chantiers réalisés par les ouvriers communaux et qui étaient préalablement dévoués à des entreprises extérieures. Le conseiller Johnny Macoir a toutefois demandé une nouvelle analyse en prenant en compte les heures que les ouvriers ont mis pour réaliser ces travaux. Retour donc de ce point à un prochain conseil.

Quel impact s’il y a fusion ?

Le seul conseil de la minorité présent a également porté sa réflexion sur la fusion qui s’annonce entre Bastogne et Bertogne pour voir l’impact sur la commune de Sainte-Ode. "Si elle a lieu, cela touchera au fonctionnement de l’ADL où nous ne serons plus qu’avec Tenneville, explique le bourgmestre Pierre Pirard. Cela pourrait aussi toucher la maison du tourisme car, de base, il faut cinq communes et nous avions déjà une dérogation pour n’être que trois. Voilà deux éléments. Pour le reste, on verra si la fusion se fait."