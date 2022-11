Orval: les Sossons d'Orvaulx ont distribué 21 800 € à sept associations

Créée en 1977, la confrérie des Sossons d’Orvaulx n’a pas tardé à afficher clairement une vocation sociale. C’est en 1982 qu’elle lance sa 1er action pour les sinistrés de la tornade qui avait ravagé le village de Léglise. C’est en 1996, qu’elle met en place le "Sosson social" afin de structurer ses actions et d’ouvrir un compte dédié. Ce compte est alimenté par des membres de la Confrérie, médaillés, sympathisants, mais surtout par les activités que la Confrérie met en place (marche de la chandeleur, la marche/VTT à Williers et aux Èpioux, présence sur la Foire de Libramont, au Festival des Confréries à Charleville-Mézières, à la Géroublonnade…). Grâce au soutien, tant de l’Abbaye que de la Brasserie, ces activités permettent de dégager des bénéfices qui sont affectés au soutien d’associations de la région qui apportent une aide aux plus démunis et moins favorisés par la vie.