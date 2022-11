Marc Dewinter a restauré la croix d'Halanzy en 11 mois

La Croix au centre d’Halanzy, entre les rues de la Fraternité et du Chalet vient d’être redressée. Elle avait été accrochée par un engin de chantier il y a moins d’un an. C’est à l’artiste local Marc Dewinter que l’on fait appel pour reconstituer, avec de la pierre originelle une œuvre déjà fort maltraitée depuis son installation initiale. Les archives montrent que des interventions de reconstitution en 1762, 1843, 1906, 1982 (restaurée par Christian Vilmus) et encore en 2017 par Claude Goffinet après un choc en 2012. Cette fois, 11 mois ont été nécessaires pour la remettre droite. "Elle a initialement été dressée en 1720 en mémoire de l’incendie du 27 octobre 1719 qui a ravagé 14 maisons dont le château de la Motte. Des décombres, on aurait retrouvé un jeune enfant portant le nom de Colas, une famille à la descendance nombreuse à Halanzy" aime rappeler l’échevin Christian-Raoul Lambert. Cette croix n’est donc pas là comme croix de justice en affranchissement des villageois lors de la loi de Beaumont au XIVe siècle.