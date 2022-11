Luxflam investit au site Lenclos

La dernière surface commerciale libre à Lenclos, 84, à Étalle, devient " Luxflam ", énergies alternatives représentée par la société Eolys Energy. Cette société est installée depuis quatre ans, rue des Combattants à Bellefontaine (Tintigny). Les deux associés Christophe Dupas, fondateur-créateur et Marc Lafontaine proposent des énergies alternatives: chauffage, sanitaire, panneaux photovoltaïques, éolien, vente de poêles divers, de charbon, mais aussi ramonage et tubage de cheminées, etc.