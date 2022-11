Le saumon du Lions

Le Lions club Barrière de Champlon organise sa vente de saumon fumé dont le bénéfice ira à des œuvres sociales de la région. Ce saumon est fumé et conditionné artisanalement à Fleurus. Il est temps d’en commander pour les fêtes de fin d’année et faire un geste solidaire. Cette année, il y a un colis cadeau fait d’une bouteille de gin et de saumon sauvage.